عمر رضوان: الشناوي له رصيد كبير عند جماهير الأهلي.. وشوبير مظلوم

قال عمر رضوان حارس مرمى نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وقائده له تاريخ كبير ورصيد أكبر مع النادي والمنتخب، حيث شارك كثيرًا وحقق بطولات عديدة، وكان سببًا رئيسيًا في الحصول عليها، مشددًا: الأخطاء واردة في كرة القدم وفي حراسة المرمى بشكل خاص، هو حارس مرمى كبير خارج وداخل الملعب ويستطيع مواجهة الانتقادات بشكل جيد.

وتابع "رضوان" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مصطفى شوبير حارس مرمى كبير أيضًا ويمتلك شخصية قوية، وأثبت ذلك في كل المباريات التي لعبها وأهمها نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، حيث كان سببًا رئيسيًا لتحقيق اللقب رغم أنه كان بعيدًا عن المشاركة، وهذا شيء جيد يحسب له.

مصطفي شوبير مظلوم

وأضاف لاعب طلائع الجيش الحالي: مصطفى شوبير مظلوم بسبب والده، لكنه حارس مرمى كبير يمتلك شخصية قوية تمكنه من تخطي كل العقبات ومواجهة الانتقادات وتقديم مستوى مميز في كل المباريات، أي لاعب كبير وخصوصًا حارس المرمى لابد أن يعمل على تطوير نفسه بشكل دائم، وأن يرد على الانتقادات بالأداء وليس بالكلام والتصريحات.

وواصل لاعب الأهلي السابق: سعيد بمستوى مصطفى شوبير وبقوة شخصية ومستواه المتميز في المباريات التي خاضها مع النادي الأهلي، هو مجتهد وأتمنى له التوفيق في مشواره.

وأنهى عمر رضوان حديثه: محمد الشناوي حارس مرمى كبير له اسم كبير وتاريخ كبير مع النادي الأهلي، وكذلك مصطفى شوبير حارس مرمى كبير وله مستقبل رائع مع القلعة الحمراء، والجهاز الفني هو الوحيد المسؤول عن مشاركة أيًا منهما.