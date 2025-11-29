عمر رضوان: حراس الأهلي كلهم مميزون.. وأنا تحت أمر النادي

شدد عمر رضوان حارس مرمى نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، على أن حراس مرمى النادي الأهلي الحاليين على أعلى مستوى ومن أفضل حراس مرمى الدوري المصري حاليًا سواء الشناوي أو شوبير أو سيحا.

وأكد "رضوان" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن كل الحراس الذين يتم اختيارهم للعب في القلعة الحمراء سواء الحاليين أو السابقين هم على أعلى مستوى.

وقال: كل لاعب وبالتالي حارس مرمى له حساباته وقناعاته، هناك لاعب يريد اللعب والمشاركة باستمرار حتى لو في نادي أقل، وهناك لاعب ليس لديه مشكلة في الجلوس فترات طويلة انتظارًا للفرصة طالما يتواجد في نادي كبير وعريق بحجم النادي الأهلي.



وأضاف لاعب طلائع الجيش الحالي: كلها قناعات ووجهات نظر، وأنا تحت أمر بيتي النادي الأهلي في أي وقت، عندما قررت الرحيل كان بسبب بحثي عن فرص أكبر للعب والمشاركة في المباريات.

واختتم حارس مرمى الأحمر السابق: عودتي للأهلي حاليًا كحارس مرمى ثالث، ليس لدي مشكلة حاليًا، كل وقت وكل سن وكل مرحلة ولها متطلباتها، رحلت سابقًا بحثًا عن فرص اللعب والمشاركة، لكن حاليًا ربما يكون قراري مختلفًا، دعنا نرى وقتها ماذا سيحدث؟.