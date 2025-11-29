أجواء عصيبة.. أسرار تعادل الأهلي مع الجيش الملكي وأسباب توتر الملعب |فيديو

علق الناقد الرياضي محمد عصام على تعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي 1-1 في دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأهلي قدم أداءً قويًا رغم الأجواء العصيبة بالملعب والضغوط الجماهيرية، إضافة إلى القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

التحكيم وأجواء التوتر على أرض الملعب

وأوضح عصام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج "صباح البلد"، أن المباراة شهدت أجواء متوترة على أرض الملعب، حيث كان هناك عصبية شديدة من بعض لاعبي الفريق المغربي.

وأكد أن الأخطاء التحكيمية كانت لها تأثيرات واضحة على مجريات المباراة، مما جعل الأجواء أكثر تعقيدًا.

التكتيك الذكي للأهلي رغم الظروف

وأشار عصام إلى أن الأهلي أظهر شخصية قوية داخل الملعب رغم التحديات التي واجهها، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق تعامل بذكاء مع مجريات اللقاء.

كما أشاد بالروح الجماعية للاعبي الأهلي، الذين تمكنوا من الحفاظ على تماسك الفريق رغم الظروف الصعبة.

توقعات بمستوى أفضل للأهلي في المستقبل

وتوقع عصام أن يشهد الفريق تحسنًا ملحوظًا في المستوى الفني خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الانسجام بين اللاعبين وتحسن التكتيك الجماعي، مما يعزز فرص الفريق في المباريات القادمة.