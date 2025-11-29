صدام وشيك.. حسام حسن يتحدى والأهلي يرفض الوصاية| ماذا حدث؟

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن صدام جديد بين إدارة النادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني قبل المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا بالمغرب.



ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كاس أمم إفريقيا المزمع إنطلاقها فى المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل رفقة منتخبات زيمبابوى وأنجولا وجنوب إفريقيا.



أفادت المصادر أن حسام حسن المدير الفني لـ الفراعنة الكبار يرغب في تقديم معسكر منتخب مصر الوطني لمدة إسبوع بحيث يبدأ يوم 1 ديسمبر المقبل بدلا من يوم 7 من الشهر ذاته من أجل تحقيق الإنسجام بين العناصر المقرر إنضمامها إلي معسكر المنتخب خلال الشهر القادم.



وذكرت المصادر أنه فى المقابل إدارة النادي الأهلي تريد إراحة لاعبي المارد الأحمر بعد إنتهاء مباراة الجيش الملكي خشية الإصابات العضلية إلي جانب مشاركة لاعبين من كتيبة الشياطين الحمر فى بطولة كأس العرب ومنتخبات بلادهم بكأس العرب من اللاعبين المحترفين.



أشارت المصادر إلي أن دواعي النادي الأهلي شملت أيضا تضمن صفوف المارد الأحمر 9 لاعبين في قائمة منتخب مصر مرشح تواجدهم في بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور فضلا عن ضم طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا للقائمة النهائية.



شددت على أن النادي الأهلي يضم بين صفوفه لاعبين يتوقع تواجدهم في كأس أمم افريقيا مع منتخبي مالي وتونس إليو ديانج والتونسي محمد علي بن رمضا إلي جانب إنضمام 4 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في بطولة كأس العرب بقطر بعد مباراة الجيش الملكي وهم: محمد مجدي افشة وكريم فؤاد ومحمد شريف وياسين مرعي بجانب أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب.



لفت إلي أن النادي الأهلي رفض قرار حسام حسن بتقديم موعد معسكر منتخب مصر الوطني من يوم 7 ديسمبر إلي 1 من الشهر ذاته وأخطر اتحاد الكرة بذلك.



أوضح أن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أخطر اتحاد الكرة بضرورة تقديم معسكر منتخب مصر فى ظل انخراط الفراعنة الكبار فى مباراة نيجيريا الودية يوم 14 ديسمبر القادم استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.



واختتم حديثه قائلا: اتحاد الكرة يترقب الموقف بين حسام حسن والنادي الأهلي ويسعي إلي التوصل لحلول توافقية تعزز المصلحة العليا لمنتخب مصر الوطني بالتزامن مع تجنب الصدام مع النادي الأهلي.