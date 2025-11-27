جمال الزهيري: ليس من حق حسام حسن مناقشة مستويات اللاعبين علانية

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، كان مخطئًا في تصريحاته الأخيرة التي أدلاها بعد مباراة كاب فيردي في بطولة العين الودية.

وقال جمال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، إنه «ليس من حق حسام حسن على الإطلاق أن يُناقش مستويات اللاعبين علانية على الإطلاق وأن يتحدث في مثل هذه الأمور».

وأشار الزهيري إلى أن حسام حسن مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية وهو الوصول إلى المربع الذهبي بكأس أمم أفريقيا 2025 على الأقل.

وتابع قائلًا: «تولي تدريب منتخب مصر شرف لأي شخص أن يُسند إليه مهمة وطنية، فلا يصح أن يمن علينا أحد بأنه يتولى تدريب المنتخب».

وفي سياق منفصل، أبدى الزهيري أسفه على ما حدث للاعب، قائلًا: «رمضان صبحي لاعب رائع ولم نكن نتمنى أن يكون في هذا الموقف.. هو كان لاعب رائع وهو في الأهلي ثم احترف في الدوري الإنجليزي ومسيرته كان رائعة».