عصام سالم: تصريحات حسام حسن غير موفقة.. ولا يمكن دخول كأس الأمم في هذه الأجواء

وجه الناقد الرياضي عصام سالم اللوم على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في تصريحاته الأخيرة، منتقدًا أيضًا غياب التنسيق بين جهاز منتخب مصر الأول وجهاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا يوجد تضارب في مواعيد كأس العرب وكأس أمم أفريقيا تمنع أن يشارك أي لاعب مع المنتخب في البطولتين».

وأردف قائلًا: «لا يوجد أي ذرة تنسيق بين جهازي المنتخب الأول ومنتخب مصر المشارك بكأس العرب، بل هناك تنافر في التعامل بين الجهازين».

وحول رأيه في تصريحات حسام حسن الأخيرة، قال سالم: «تصريحات حسام حسن غير موفقة ومش حلو تروح كأس أمم أفريقيا في هذا الجو، وأنا منزعج أن ندخل بطولة كأس أمم أفريقيا».

وأردف قائلًا: «أنا كنت من أشد المؤيدين لاختيار حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر، ولكن حسام حسن خانه التوفيق في بعض تصريحاته الأخيرة وليست جرأة منه أن يدلي هذه التصريحات».

