بعد تصريحات «ربع محترف».. حسام حسن يتواصل مع مصطفى محمد لاحتواء غضبه

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل تواصل المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن مع اللاعب مصطفى محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : حسام حسن يتواصل مع مصطفى محمد لاحتواء غضبه بعد تصريحات "ربع محترف"

وأضاف : "التوأم حسام وإبراهيم حسن تواصلوا مع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي خلال الساعات الماضية، للتأكيد على تقديرهما للاعب وأنه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفراعنة."

وتابع ؛"حسام حسن، حرص على احتواء غضب مصطفى محمد بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة كاب فيردي بدورة العين الدولية الودية، وقال فيها :"منتخب مصر يضم محترفين وربع".

وأتم :"أكد اللاعب للمدير الفني على أنه يتفهم موقفه وتحت أمر منتخب مصر في أي وقت".