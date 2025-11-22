سهام صالح: دة الطبيعي لما تجيب مدرب شخصيته وطموحه وفنياته تناسب الأهلي

علقت الإعلامية سهام صالح، على فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتبت سهام صالح على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “دة الطبيعي لما تجيب مدرب شخصيته وطموحه وفنياته تناسب الأهلي وجماهيره”.

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.