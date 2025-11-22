أول تعليق من شوبير بعد فوز الأهلي: بداية مثالية في دوري أبطال أفريقيا

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بداية مثالية ورائعة للأهلي في افتتاح مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، مكاسب لا تعد للأهلي النهارده، من أول دقيقة اللاعيبه كانت عايزه تخلص المباراة بدري بدري ونجحت بإصرارهم على فرض سيطرتهم وطريقة اللعب على الفريق الجزائري، بالإضافة لعودة إمام عاشور وتسجيله هدف, الأهلي ناويها السنادي إن شاء الله”.

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.