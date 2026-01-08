محمود فهمي: اختيارات الناخبين أحدثت تنوعا في برلمان 2025.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، إن اتجاهات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025 كانت متنوعة في اختيارات المرشحين وهذا انعكس على الاختيارات والتنوع داخل مجلس النواب الحالي.

وأضاف محمود فهمي، في برنامج "اليوم" على قناة "دي ام سي"، أننا لدينا 568 عضو مجلس نواب تم انتخابهم، بواقغ 284 بنظام القائمة و284 بنظام المقاعد الفردية.

وذكر محمود فهمي، أن إسدال الستار على انتخابات مجلس النواب سيكون يوم السبت المقبل لتنتهي العملية الانتخابية بشكل رسمي لتكون أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي سيمثل فيه 15 حزب سياسي من بينهم 13 حزب نافسوا على المقاعد الفردية ، و105 نواب مستقلين في هذه الانتخابات يمثلوا نسبة 18% في هذا المجلس.

وذكر أن عدد السيدات في مجلس النواب سيصل إلى 160 امرأة في مجلس النواب الحالي.