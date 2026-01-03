قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايك بومبيو: استقدام النظام الإيراني للمرتزقة أمله الأخير لمواجهة الاحتجاجات
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود فهمي: مستقبل وطن في الصدارة والبرلمان يشهد تمثيل 15 حزبًا سياسيًا

برنامج الحكاية
برنامج الحكاية

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، المتخصص في الشأن السياسي والبرلماني، إن الساعات الـ48 المقبلة ستشهد انتهاء أطول ماراثون انتخابي في تاريخ الحياة النيابية، مع إجراء جولة الإعادة على 30 دائرة ملغاة، للتنافس على 49 مقعدًا فرديًا بين 98 مرشحًا، من بينهم 61 مرشحًا مستقلاً ومرشحون عن 8 أحزاب سياسية.

وأوضح محمود فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الخريطة البرلمانية حتى الآن تم حسم 519 مقعدًا، من بينها 284 مقعدًا بنظام القائمة، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن لا يزال في الصدارة، رغم خوضه الانتخابات على 125 مقعدًا فقط، حيث حسم 90 مقعدًا، وخسر نحو 18 مقعدًا، بينما يخوض 16 مرشحًا له جولة الإعادة.

وأضاف أن حزب حماة الوطن حسم 28 مقعدًا فرديًا و54 مقعدًا بالقائمة، لافتًا إلى أن المفاجأة الأبرز تمثلت في أداء المستقلين، الذين حصلوا حتى الآن على 75 مقعدًا بنسبة تتجاوز 30% من المقاعد المحسومة حتى الان من اصل 235 مقعد فردي ومتبقي 49 مقعدا في الجولة الاخيره ، متوقعًا أن تتراوح نسبتهم النهائية داخل البرلمان بين 15% و20%.

وأشار فهمي إلى أن حزب الجبهة الوطنية نجح في حصد نحو 21 مقعدًا فرديًا و43 مقعدًا بالقائمة، مؤكدًا أن البرلمان المقبل سيشهد تمثيل 15 حزبًا سياسيًا، من بينهم 12 حزبًا حسموا مقاعدهم عبر القوائم إلى جانب الفوز بالمقاعد الفردية.

وكشف أن هناك  حزبين  تشارك لأول مرة في البرلمان، وهي: الجبهة الوطنية، والوعي، إلى جانب أحزاب فازت بمقاعد فردية من خارج التحالف، أبرزها حزب النور، والوعي، والمحافظين، كما نجحت 4 سيدات في حسم مقاعدهن بنظام الفردي.

واختتم الكاتب الصحفي تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس برلمانًا متنوعًا دون أغلبية سياسية مطلقة، موضحًا أنه لا يوجد حزب خاض الانتخابات على جميع المقاعد، لافتًا إلى أن بعض الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، مثل المصري الديمقراطي والحرية وارادة جيل ، لم تنجح في الفوز بمقاعد فردية ولكن المصري الديمقراطي لديه مرشحين في جولة الاعادة الاخيره

انتخابات البرلمان انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ترشيحاتنا

حنبعل المجبري

المجبري: مواجهة مالي لا تحتمل أخطاء وتونس أمام اختبار مصيري بـ أمم أفريقيا

لانس

لانس يكتسح تولوز بثلاثية ويؤمن صدارة الدوري الفرنسي

خيتافي

رايو فاليكانو يتعادل مع خيتافي 1-1 في الدوري الإسباني

بالصور

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد