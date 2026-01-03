محمود فهمي: مستقبل وطن في الصدارة والبرلمان يشهد تمثيل 15 حزبًا سياسيًا

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، المتخصص في الشأن السياسي والبرلماني، إن الساعات الـ48 المقبلة ستشهد انتهاء أطول ماراثون انتخابي في تاريخ الحياة النيابية، مع إجراء جولة الإعادة على 30 دائرة ملغاة، للتنافس على 49 مقعدًا فرديًا بين 98 مرشحًا، من بينهم 61 مرشحًا مستقلاً ومرشحون عن 8 أحزاب سياسية.

وأوضح محمود فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الخريطة البرلمانية حتى الآن تم حسم 519 مقعدًا، من بينها 284 مقعدًا بنظام القائمة، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن لا يزال في الصدارة، رغم خوضه الانتخابات على 125 مقعدًا فقط، حيث حسم 90 مقعدًا، وخسر نحو 18 مقعدًا، بينما يخوض 16 مرشحًا له جولة الإعادة.

وأضاف أن حزب حماة الوطن حسم 28 مقعدًا فرديًا و54 مقعدًا بالقائمة، لافتًا إلى أن المفاجأة الأبرز تمثلت في أداء المستقلين، الذين حصلوا حتى الآن على 75 مقعدًا بنسبة تتجاوز 30% من المقاعد المحسومة حتى الان من اصل 235 مقعد فردي ومتبقي 49 مقعدا في الجولة الاخيره ، متوقعًا أن تتراوح نسبتهم النهائية داخل البرلمان بين 15% و20%.

وأشار فهمي إلى أن حزب الجبهة الوطنية نجح في حصد نحو 21 مقعدًا فرديًا و43 مقعدًا بالقائمة، مؤكدًا أن البرلمان المقبل سيشهد تمثيل 15 حزبًا سياسيًا، من بينهم 12 حزبًا حسموا مقاعدهم عبر القوائم إلى جانب الفوز بالمقاعد الفردية.

وكشف أن هناك حزبين تشارك لأول مرة في البرلمان، وهي: الجبهة الوطنية، والوعي، إلى جانب أحزاب فازت بمقاعد فردية من خارج التحالف، أبرزها حزب النور، والوعي، والمحافظين، كما نجحت 4 سيدات في حسم مقاعدهن بنظام الفردي.

واختتم الكاتب الصحفي تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس برلمانًا متنوعًا دون أغلبية سياسية مطلقة، موضحًا أنه لا يوجد حزب خاض الانتخابات على جميع المقاعد، لافتًا إلى أن بعض الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، مثل المصري الديمقراطي والحرية وارادة جيل ، لم تنجح في الفوز بمقاعد فردية ولكن المصري الديمقراطي لديه مرشحين في جولة الاعادة الاخيره