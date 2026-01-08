المصرية لمكافحة المنشطات تكشف طريقة سحرية للكشف عن تعاطي المنشطات

أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المنشطات هي منظومة لغش الفرد الرياضي من أجل للتلاعب في نتائج الفحوصات.

وقال حازم خميس في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" يجب ان يحصل الرياضي على البطولات بالتدريب والاجتهاد في الملعب وليس بالمنشطات وهذه ثقافة يجب ان يتم غرسها في الرياضي منذ الصغر وفي الأسرة ".

وتابع حازم خميس :" البعض يلجأ إلى وسائل محظورة لإخفاء ظهور المنشط في الفحوصات التي تجرى للرياضيين ".

واكمل حازم خميس :" عند اخذ عينة من أي لاعب يتم تقسيمها لجزئين وقديحتفظ المعمل بجزء من العنية لمدة 10 سنوات لانهم على علم بأنه هناك مواد قد تسهم في عدم اكتشاف المنشطات وبالتالي يتم الرجوع إلى نتائج الفحوصات القديمة من العينة المخزنة".

ولفت حازم خميس :" في يناير من كل عام تنشر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات القائمة المحظورة ".