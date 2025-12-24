التطبيق من أول يناير .. منظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن قائمة المحظورات الجديدة لعام 2026

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري" قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2026، باللغة العربية، وذلك بعد تعريب النسخة الإنجليزية.

تشمل هذه النسخة قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2026، ضمن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي يبدأ سريانها منذ الأول من يناير 2026.

تُشدد قائمة المحظورات في كل صفحة من صفحاتها على أن الرياضي مسئول مسئولية تامة عن ضمان عدم دخول أي عنصر محظور إلى جسده.

الممنوعات الجديدة

وشملت التحديثات الرئيسية ما يلي:

السالميترول (Salmeterol)

• لا يزال الحد الأقصى للجرعة اليومية المسموح بها 200 ميكروجرام/اليوم للاستنشاق الحد الأقصى أصبح 100 ميكروجرام خلال أي فترة 8 ساعات.

أول أكسيد الكربون (Carbon Monoxide – CO)

• إدراجه كطريقة محظورة.

• استثناء محدود: يُسمح باستخدامه لأغراض تشخيصية فقط

إضافة أمثلة توضيحية جديدة في عدة أقسام

إضافة بعض الأمثلة في أقسام مختلفة، بما في ذلك إضافة بعض المواد الاصطناعية التي تم العثور عليها في المكملات الغذائية.

وتناشد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الهيئات الرياضية والرياضيين والأطباء المتعاملين في الرياضة، بضرورة معرفة قائمة المحظورات الجديدة، وتوخي الحذر في التعامل مع أي أدوية أو مواد مشكوك فيها، والرجوع دائما للمنظمة المصرية للاستفسار عن أي أمر، حفاظا على الرياضيين من خطر الإيقاف وكذلك حماية لصحتهم وحياتهم بشكل عام.

صورة للاتحادات الرياضية

وأرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطابات رسمية إلى الاتحادات الرياضية المصرية، تضمنت تلك الخطابات إخطارًا بالقائمة الدولية للمواد والوسائل المحظور تناولها للرياضيين، حتى يتسنى للأطباء العاملين بالأندية والاتحادات توعية اللاعبين من جميع المواد المدرجة بقائمة المحظورات، وحتى لا يقع اللاعب أو الإداري والمدرب والطبيب ومن هم في دائرة التعامل مع اللاعب، تحت طائلة العقاب في حال اكتشاف تناول الرياضي أو حيازته أو الإتجار أو المساعدة على تناول أي من المواد المحظورة الواردة بقائمة المحظورات.

وأكدت المنظمة المصرية في خطابها أن العمل بتلك القائمة سيبدأ من أول يناير 2026.

وحذرت المنظمة المصرية في خطابها، جميع الرياضيين من استخدام المكملات الغذائية، لأنها قد تكون ملوثة بمواد محظورة غير مذكورة على العبوة، مهما كان مصدر هذه المكملات.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.