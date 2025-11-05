وزير الرياضة يتابع جهود تطوير منظومة مكافحة المنشطات وتعزيز النزاهة الرياضية

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأستاذ الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، بحضور إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء نجاح مصر في الحصول على إستضافة المؤتمر الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الأول في إفريقيا، والمقرر له أن ينعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 إبريل 2026، وكذلك الوقوف على آخر المستجدات في تحقيق الاشتراطات والمتطلبات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات من أجل إعتماد المعمل المصري.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الأول للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في إفريقيا، تمثل خطوة جديدة في مسار الريادة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال النزاهة الرياضية، وتعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة واحترافية.

موضحا أن الدولة المصرية، برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية خاصة لملف الرياضة النظيفة ومكافحة المنشطات، باعتباره أحد مرتكزات بناء الإنسان وصون القيم الرياضية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتحقيق جميع متطلبات الاعتماد الدولي للمعمل المصري، ليكون مركزاً معتمداً يخدم القارة الإفريقية والمنطقة بأسرها.