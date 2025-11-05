قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الرياضة يتابع جهود تطوير منظومة مكافحة المنشطات وتعزيز النزاهة الرياضية

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأستاذ الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، بحضور إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء نجاح مصر في الحصول على إستضافة المؤتمر الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الأول في إفريقيا، والمقرر له أن ينعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 إبريل 2026، وكذلك الوقوف على آخر المستجدات في تحقيق الاشتراطات والمتطلبات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات من أجل إعتماد المعمل المصري.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الأول للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في إفريقيا، تمثل خطوة جديدة في مسار الريادة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال النزاهة الرياضية، وتعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة واحترافية.

موضحا أن الدولة المصرية، برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية خاصة لملف الرياضة النظيفة ومكافحة المنشطات، باعتباره أحد مرتكزات بناء الإنسان وصون القيم الرياضية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتحقيق جميع متطلبات الاعتماد الدولي للمعمل المصري، ليكون مركزاً معتمداً يخدم القارة الإفريقية والمنطقة بأسرها.

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب مكافحة المنشطات النواهة الرياضية

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

