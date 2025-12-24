مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو

أكد مصطفى وزيري، عالم الآثار، أن مراكب الملك خوفو تُعد أكبر أثر عضوي عرفته البشرية، ويبلغ طول المركب الأولى للملك خوفو 43 مترًا.

وقال مصطفى وزيري، في حواره على قناة «المحور»: «لدينا كفاءات ومواهب كبيرة من المرممين المصريين القادرين على ترميم كافة القطع الأثرية».

وتابع وزيري: «من الممكن أن نعثر على أهرامات أخرى في مصر مع استمرار البحث والاستكشاف»، مضيفًا: «اليوم أصبح لدينا أكثر من 120 هرمًا مكتشفًا».

وأكمل: «من الممكن أن نعثر على بقايا أهرامات، لكنها مغطاة برديم ورمال وتحتاج إلى الاكتشاف».

ولفت وزيري إلى أن «أول هرم كامل في مصر هو هرم سنفرو، والد الملك خوفو»، مضيفًا: «المصري القديم عندما قام ببناء الأهرامات، بناها على صخرة طبيعية من هضبة الجيزة، ولا يوجد شيء تحتها».