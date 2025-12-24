قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آثار الأقصر تطالب البعثات بالحصول على أذن قبل نشر صور الاكتشافات

تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد كوم الحيتان
محمد الاسكندرانى

أصدرت منطقة آثار الأقصر نشرة داخلية، إلى البعثات الآثرية الأجنبية العاملة بالأقصر، بضرورة عدم نشر أى أخبار أو معلومات أو صور متعلقة بالاكتشافات الأثرية أو الأعمال الميدانية عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو الصفحات الرسمية للبعثة، إلا بعد الرجوع مسبقا إلى وزارة السياحة والآثار والحصول على موافقة رسمية.

آثار الأقصر 

وأوضحت المنطقة الآثرية،وفقا لمنشور حصل “صدى البلد” على نسخة منه أن على جميع البعثات الآثرية بالمنطقة، بالالتزام بما ورد لما، حرصا على سرية العمل الآثري ودقة المعلومات المتداولة.

يذكر أن محافظة الأقصر شهدت مؤخراً حدثا أثريا بارزا مع إزاحة الستار عن تمثال الملك أمنحتب الثالث داخل معبد ملايين السنين بمنطقة كوم الحيتان خلف تمثالي ممنون وذلك بحضور الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار والدكتور محمد إسماعيل أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وجرت الفعاليات بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأثرية بالمحافظة وقيادات وزارة السياحة والآثار فضلا عن رؤساء وعلماء البعثات الأثرية العاملة بالأقصر في مشهد يعكس أهمية الحدث ومكانته على خريطة الاكتشافات الأثرية الحديثة.

ويمثل التمثال الذي جرى الكشف عنه أحد التماثيل العملاقة الفريدة للملك أمنحتب الثالث حيث يتميز بكونه منحوتا من حجر الألباستر المصري المستخرج من محاجر حتنوب في مصر الوسطى وهو ما يجعله مختلفا عن أغلب التماثيل الضخمة التي تعود لعصره والتي شيدت من الحجر الرملي أو الجرانيت

وتشير الدراسات الأثرية إلى أن التمثال كان ضمن زوج من التماثيل الجالسة التي وضعت عند بوابة الصرح الثالث لمعبد ملايين السنين وقد نفذ النحت بأسلوب هندسي متقدم حيث صنعت بعض الأجزاء بشكل منفصل ثم جرى تثبيتها داخل الكتلة الرئيسية باستخدام نظام الانزلاق والتشييق في دلالة واضحة على براعة المصري القديم في تقنيات البناء والنحت .

