قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بينهم وزير سابق 5 علماء من الأزهر رحلوا في 2025.. رحلت أجسادُهم وبقي أثرُهم

5 علماء من الأزهرِ رحلوا في 2025
5 علماء من الأزهرِ رحلوا في 2025
محمد صبري عبد الرحيم

ودَّعت الأمة  الإسلامية في عام ٢٠٢٥ عددًا من أبرز علماء الأزهر الأجلاء الذين نشروا العلم، وحملوا رسالة الأزهر بصدقٍ وإخلاص، فبَقِيَ أثرهم شاهدًا على عطائهم.

وكان من أبرز من العلماء الذين رحلوا، أ.د/ أحمد عمر هاشم -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف.

ومن العلماء الراحلين أ.د محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ورئيس أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ.

ورحل أيضاً عن عالمنا في عام 2025 أ.د محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ النقد والبلاغة بجامعة الأزهر الشريف.

وفي 12 يوليو 2025م، فقدت جامعة الأزهر الشريف العالم الجليل رفعت السيد العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

وفي 14 ديسمبر، استقبل الأزهر بحزن شديد خبر وفاة العالم الجليل أ.د محمد صابر عرب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، ووزير الثقافة الأسبق.

أحمد عمر هاشم الأزهر محمد المحرصاوي محمود توفيق سعد محمد صابر عرب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر علماء رحلوا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

الأوقاف توزّع طنين من لحوم صكوك الأضاحي

الأوقاف توزّع طنين من لحوم صكوك الأضاحي في الإسكندرية ومرسى مطروح

الأوقاف

الأوقاف تعقد ندوات عن خطورة التفكك الأسري في البحيرة ومطروح

5 علماء من الأزهرِ رحلوا في 2025

بينهم وزير سابق 5 علماء من الأزهر رحلوا في 2025.. رحلت أجسادُهم وبقي أثرُهم

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد