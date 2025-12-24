بينهم وزير سابق 5 علماء من الأزهر رحلوا في 2025.. رحلت أجسادُهم وبقي أثرُهم

ودَّعت الأمة الإسلامية في عام ٢٠٢٥ عددًا من أبرز علماء الأزهر الأجلاء الذين نشروا العلم، وحملوا رسالة الأزهر بصدقٍ وإخلاص، فبَقِيَ أثرهم شاهدًا على عطائهم.

وكان من أبرز من العلماء الذين رحلوا، أ.د/ أحمد عمر هاشم -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف.

ومن العلماء الراحلين أ.د محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ورئيس أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ.

ورحل أيضاً عن عالمنا في عام 2025 أ.د محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ النقد والبلاغة بجامعة الأزهر الشريف.

وفي 12 يوليو 2025م، فقدت جامعة الأزهر الشريف العالم الجليل رفعت السيد العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

وفي 14 ديسمبر، استقبل الأزهر بحزن شديد خبر وفاة العالم الجليل أ.د محمد صابر عرب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، ووزير الثقافة الأسبق.