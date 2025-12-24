أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم

ودعت الأمة الإسلامية في عام ٢٠٢٥، عددًا من أبرز علماء الأزهر الأجلاء الذين نشروا العلم، وحملوا رسالة الأزهر بصدقٍ وإخلاص، فبَقِيَ أثرهم شاهدًا على عطائهم.

وكتبت صفحة الأزهر الرسمية، منشورا أبرزت فيه علماء الأزهر الشريف الراحلين عنا دنيانا في عام 2025 ومنهم:

أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025

العالم الجليل محمود توفيق سعد

يأتي أول الراحلين عنا من علماء الأزهر هو العالم الجليل محمود توفيق سعد، أستاذ البلاغة والنقد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عضو اللجنة الدائمة لترقية أساتذة البلاغة والنقد بجامعة الأزهر.

كان الراحل بحراً من بحور اللغة، لم يطلب أمراً من أمور الدنيا، وعاش منكبا على طلب العلم ونشره، وُلد في عام ١٩٥١، وتوفي في ٢٧ فبراير ٢٠٢٥.

العالم الجليل محمد المحرصاوي

كان الدكتور محمد المحرصاوي أستاذ اللغويات، رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنموذجًا لعزة العلماء وجلال قدرهم، ومثالًا في الإخلاص لدينه ووطنه وللأزهر الشريف.

ولد الدكتور محمد المحرصاوي عام ١٩٦٢، وتوفي في ٢٧ مارس لعام ٢٠٢٥

العالم الجليل رفعت السيد العوضي

يعد العالم الجليل رفعت السيد العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، فقد أفنى عمره في خدمة العلم، وكان أنموذجًا في الجمع بين التخصص الأكاديمي والدراسة الشرعية.

ووُلد العالم رفعت السيد العوضي في عام ١٩٣٨، وتوفي يوم ١٢ يوليو ٢٠٢٥.

العالم الجليل أحمد عمر هاشم

يعد الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر سابقا، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أكبر علماء الأزهر.

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم، من أكبر علماء الحديث في العصر الحديث.

العالم الجليل محمد صابر عرب

العالم الجليل محمد صابر عرب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، وزير الثقافة الأسبق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سابقا، وكان الراحل مثالا للعالم الأزهر المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، كرس حياته لخدمة العلم والفكر وأثرى المكتبة التاريخية العربية.

ولد العالم الجليل محمد صابر عرب في عام 1948 ورحل في يوم 14 ديسمبر 2025.