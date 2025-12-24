تكريم 3 أساتذة بالأزهر في المؤتمر الدولي لجراحات المياه البيضاء بالهند

رفع ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب للبنين بالقاهرة، والطب للبنات بدمياط، راية جامعة الأزهر عالية خفاقة خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لجراحات المياه البيضاء الحديثة الذي عقد في مدينة نيودلهي في الهند، من خلال إلقاء أبحاث علمية متميزة، وترأس جلسات علمية، والمشاركة الفاعلة في الأعمال التدريبية بالمؤتمر.

تأتي هذا في خطوة تؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وانعكاسًا لتميز وريادة قطاع الطب بجامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، جنبًا إلى جنب مع التميز في القطاعين الشرعي والعربي.

صرح بذلك الدكتور حسن حجازي، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب للبنين بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه شارك من كليات الطب بجامعة الأزهر في هذا المؤتمر الدولي، الدكتور حسام زيادة، أستاذ طب وجراحة العيون رئيس وحدة القرنية بكلية الطب للبنين بالقاهرة، والدكتورة سناء أحمد، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب للبنات بدمياط، والدكتور محمد الحو، مدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب للبنين بالقاهرة.

وأوضح حجازي، أن هذا التمثيل المشرف لجامعة الأزهر كان برعاية فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، والدكتور عصام طمان، عميد كلية الطب للبنات بدمياط.

وأكد حجازي أنه تم تكريم أبناء جامعة الأزهر ومنحهم درع ضيف شرف المؤتمر الدولي لجمعية جراحات المياه البيضاء الحديثة؛ لجهودهم العلمية المتميزة في مجال جراحات المياه البيضاء.

وأكد حجازي أن هذا التكريم الدولي يعزز مكانة جامعة الأزهر ويؤكد عالمية رسالتها على مر التاريخ ليس في مجال الطب وحسب؛ بل في جميع المجالات العلمية.