«مفهوم الحرية وضوابطها».. ندوة لـ«الأزهر للفتوى» بجامعة عين شمس

شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فعاليات الموسم الثقافي لجامعة عين شمس، من خلال ندوة توعوية بعنوان: «مفهوم الحرية وضوابطها»، وذلك بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبمركز المؤتمرات، وحضور قيادات الجامعة، ووسط ترحيب من أعضاء هيئة التدريس والباحيثن والطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بترسيخ الوعي الفكري وتصحيح المفاهيم، وضمن جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بناء الإنسان وحماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

وشارك في الندوة كلٌّ من الدكتور محمد عماد أبو الهدى، والدكتور سامي حجاج عبد الجواد، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تناولا مفهوم الحرية الشخصية من منظور علمي وشرعي متكامل، موضحين أن الحرية في الإسلام ليست انفلاتًا من القيم أو خروجًا عن الضوابط، وإنما هي مسئولية واعية تحفظ كرامة الإنسان، وتحقق التوازن داخل المجتمع.

كما ناقش اللقاء سلبيات مفهوم الحرية المطلقة، وما قد تفضي إليه من آثار سلبية على البنية الأخلاقية والاجتماعية، مستعرضًا عددًا من المشكلات المجتمعية المعاصرة التي تهدد كيان الإنسان واستقرار الأوطان، مثل العنف، والانتحار، والتطرف، وتعاطي المخدرات، والانحرافات السلوكية، والإلحاد؛ مؤكدين ضرورة التصدي لهذه التحديات عبر الوعي وتعزيز منظومة القيم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، تأكيدًا على دوره في تحصين الشباب فكريًّا، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وبناء وعي مجتمعي مستقر يحفظ الإنسان ويصون الأوطان.

