قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«مفهوم الحرية وضوابطها».. ندوة لـ«الأزهر للفتوى» بجامعة عين شمس

«مفهوم الحرية وضوابطها»
«مفهوم الحرية وضوابطها»
محمد صبري عبد الرحيم

شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فعاليات الموسم الثقافي لجامعة عين شمس، من خلال ندوة توعوية بعنوان: «مفهوم الحرية وضوابطها»، وذلك بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبمركز المؤتمرات، وحضور قيادات الجامعة، ووسط ترحيب من أعضاء هيئة التدريس والباحيثن والطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بترسيخ الوعي الفكري وتصحيح المفاهيم، وضمن جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بناء الإنسان وحماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

وشارك في الندوة كلٌّ من الدكتور محمد عماد أبو الهدى، والدكتور سامي حجاج عبد الجواد، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تناولا مفهوم الحرية الشخصية من منظور علمي وشرعي متكامل، موضحين أن الحرية في الإسلام ليست انفلاتًا من القيم أو خروجًا عن الضوابط، وإنما هي مسئولية واعية تحفظ كرامة الإنسان، وتحقق التوازن داخل المجتمع.

كما ناقش اللقاء سلبيات مفهوم الحرية المطلقة، وما قد تفضي إليه من آثار سلبية على البنية الأخلاقية والاجتماعية، مستعرضًا عددًا من المشكلات المجتمعية المعاصرة التي تهدد كيان الإنسان واستقرار الأوطان، مثل العنف، والانتحار، والتطرف، وتعاطي المخدرات، والانحرافات السلوكية، والإلحاد؛ مؤكدين ضرورة التصدي لهذه التحديات عبر الوعي وتعزيز منظومة القيم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، تأكيدًا على دوره في تحصين الشباب فكريًّا، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وبناء وعي مجتمعي مستقر يحفظ الإنسان ويصون الأوطان.
 

الحرية المسئولة ندوة للأزهر الشباب ضوابط الحرية الوسطية والاعتدال شيخ الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

أساتذة بالأزهر

تكريم 3 أساتذة بالأزهر في المؤتمر الدولي لجراحات المياه البيضاء بالهند

دعاء صلاة العشاء

دعاء صلاة العشاء.. كلمات مستجابة تقربك من الله وتفرج همك

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم وكيف نعظمه؟ احذر من هذا الفعل في أول جُمعة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد