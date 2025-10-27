إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد المدينة المنورة بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إطلاق إسم المغفور له العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق على مسجد المدينة المنورة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق ، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق اسم فقيد العالم الاسلامي على أحد المساجد بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ووكيل ادارة المرور وممثلاً عن الاوقاف والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أوضح محافظ الشرقية أن إطلاق اسم العالم الجليل علي مسجد المدينة المنورة يأتي عرفانا بدورة كعلم من أعلام الأزهر الشريف وأحد كبار علماء الحديث في عصره والذي أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأسهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاته التي عززت مكانة الأزهر وريادته.

وأكد المحافظ أن مصر لاتنسي أبناءها المخلصين مؤكدا ان الراحل الكريم أفنى عمره في خدمة العلم والدين، وترك سيرةً عطرة وميراثًا من الحكمة والعطاء والاعتدال داعيا المولي عز وجل يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروة وسوء وان ينعم علي الشعب الصري بمزيد من الأمن والأمان والرخاء.