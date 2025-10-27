صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سوادة في الصالحية الجديدة

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنظيم قافلة طبية علاجية مجانية شاملة بقرية سوادة بمدينة الصالحية الجديدة وتوقيع الكشف الطبى على (١٦٧٤) مريض من أهالى القرية والقرى المجاورة وصرف العلاج اللازم لهم، لافتاً إلى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل الطبية حفاظاً على صة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بقرية سوادة بمدينة الصالحية الجديدة اشتملت علي ١١ عيادة ، بها ١٠ تخصصات طبية وهم " الباطنة ، الجراحة العامة ، العظام ، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان" وتخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال وتوقيع الكشف الطبي المجاني على١٦٧٤ و ٦٢١مريض فى اليوم الأول و ١٠٥٣مريض فى اليوم الثانى من أهالي القرية والقرى المجاورة وتم صرف العلاج اللازم لهم

وتم تحويل ١٣ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.ط وتنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي ، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل العلاجية.

تأتي هذه القوافل ضمن خطة الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المناطق النائية والمحرومة، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية في دعم القطاع الصحي بما يحقق التنمية الصحية المستدامة.