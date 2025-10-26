محافظ سوهاج يتابع أعمال رصف الطريق الزراعي الشرقي في ساقلتة

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال الرصف الجارية بطريق "أسيوط – سوهاج" الزراعي الشرقي بمركز ساقلتة، بطول 7 كيلومتر، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري.

وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

محافظة سوهاج

وقد وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية والجهات المنفذة لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، وضمان سلامة الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

وأكد "سراج" حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة على أرض سوهاج.

وأوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أنه يجري تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة اليومية لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق العامة.

واشار إلى أن الطريق يُعد من المحاور الحيوية التي تخدم عدداً كبيراً من القرى التابعة للمركز وتساهم في تسهيل حركة النقل بين مراكز المحافظة.