الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
محافظات

محافظ سوهاج يشارك في فعاليات المعرض الزراعي الثاني بالوادي الجديد

سوهاج _ أنغام الجنايني

شارك اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في فعاليات المعرض الزراعي الثاني “EGY AGRI”، الذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد على أرض المعارض بمدينة الخارجة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من السادة المحافظين، والسفراء، وممثلي الدول الشقيقة، ورؤساء الهيئات والمراكز البحثية، وشركات الاستثمار الزراعي.

وأكد محافظ سوهاج  أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المحافظات، والتعريف بالمقومات الزراعية التي تزخر بها محافظة سوهاج.

واشار إلى أن المعرض يُعد فرصة مميزة لعرض أحدث التقنيات في مجالات الزراعة والري الحديث والتصنيع الزراعي، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح “سراج” أن محافظة سوهاج تمتلك فرصاً واعدة في الاستثمار الزراعي، خاصة في مجالات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الغذائي، مؤكداً حرص المحافظة على الاستفادة من التجارب المعروضة بالمعرض لتعزيز المشروعات الزراعية والإنتاجية بسوهاج.

