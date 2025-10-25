قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الثلاثاء.. غرفة سوهاج تنفذ مبادرتين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج


عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج  وغرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا، وعدد من قيادات المحافظة، لقاء موسعا لبحث آليات تنفيذ مبادرتين جديدتين لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع المحافظة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري واستقرار الأسواق داخل مختلف المراكز.
 

وأكد خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، أن الغرفة بدأت تنفيذ خطة موسعة بالتعاون مع محافظة سوهاج لتوفير اللحوم والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس المحافظين الأخيرة الخاصة بضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


 وقال أبو الوفا، في بيان صحفي، اليوم، إن الغرفة بجميع شعبها من المخابز والمواد الغذائية والخضر والفاكهة والجزارة تعمل على دعم هذه المبادرات وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأضاف أن الغرفة ستتابع تنفيذ المبادرتين ميدانيًا بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية لضمان نجاحها ووصول السلع إلى المواطنين بسهولة، في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم تحريك أسعار السلع الأساسية وضخ كميات كافية بأسعار تنافسية.
 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير السلع بأسعار مناسبة لجميع الفئات ومنع أي ممارسات تهدف إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية في دعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
 

وأشار إلى أن أماكن تنفيذ المبادرات سيتم تخصيصها بالمجان بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاحها، وتم الاتفاق على أن تستمر المبادرتان لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد لتلبية احتياجات المواطنين، مع تكثيف الرقابة على الأسواق بالتعاون بين الغرفة ومديرية التموين والوحدات المحلية.
 

وأوضح رئيس الغرفة أن التنفيذ سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل من منطقة العروبة بحي غرب سوهاج، ثم الأربعاء بمركزي جرجا وطهطا، بينما تنطلق مبادرة السلع الأساسية يوم الأحد 2 نوفمبر في أخميم وبندر سوهاج، ثم الاثنين والثلاثاء في مركزي المنشاة والمراغة، على أن تمتد المبادرات لاحقًا لتشمل باقي مراكز المحافظة ضمن خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسعار في الأسواق.

الأجهزة التنفيذية توفير السلع الاستراتيجية بيان صحفي سوهاج

