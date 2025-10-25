قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مسئول داخل كل موقف لكبح جشع السائقين وضبط التعريفة الجديدة في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة حاسمة تهدف لحماية المواطنين من جشع بعض السائقين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعلنت المحافظة عن بدء تواجد مسئول مختص داخل جميع المواقف الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري.

محافظة سوهاج

يأتي هذا القرار في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة النقل الداخلي، وضمان التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية والمسارات المحددة، بما يحقق الانضباط ويمنع استغلال المواطنين.

وأكدت محافظة سوهاج أن وجود مسؤول داخل المواقف سيسهم في سرعة التعامل مع أي شكاوى أو تجاوزات، سواء في زيادة الأجرة أو تغيير خطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتعليمات المحافظ بالتعامل الحازم مع أي مظهر من مظاهر الاستغلال.

كما شددت المحافظة على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات فورًا عبر أرقام غرف العمليات المخصصة بالمحافظة والمراكز، مؤكدة أن الهدف هو ضمان حق المواطن في وسيلة نقل آمنة ومنضبطة، تلتزم بالقانون وتحترم المواطن.

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
هيونداي أكسنت موديل 2006
كارمن سليمان
سيارات أجرة ذاتية القيادة
