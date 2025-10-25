قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تبدأ غدًا تطبيق الرقابة على مواقف الأجرة لضبط التعريفة الجديدة

مواقف سيارات الأجرة بسوهاج
مواقف سيارات الأجرة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن إحكام الرقابة على مواقف سيارات الأجرة ومتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة.

أعلنت المحافظة عن بدء تعيين مسؤول داخل كل موقف رئيسي وفرعي بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري.

محافظة سوهاج

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لضبط المنظومة المرورية ومواجهة أي تجاوزات قد تضر بحقوق المواطنين أو تؤدي إلى اضطراب حركة النقل الداخلي بين المراكز.

وسيكون من مهام المسؤولين الميدانيين رصد أي مخالفة للتعريفة المقررة أو تغيير غير قانوني في المسارات، والتعامل الفوري مع الشكاوى بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكدت محافظة سوهاج أن القرار يهدف إلى ضمان التزام السائقين بالقواعد المنظمة، وتوفير وسيلة انتقال آمنة ومنضبطة لجميع المواطنين، مع الحفاظ على حقوقهم وعدم تعرضهم لأي استغلال.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو زيادة غير مبررة في الأجرة من خلال الأرقام والخطوط الساخنة المخصصة بغرف العمليات في المحافظة والوحدات المحلية، مشددة على أن أي سائق يثبت تجاوزه سيُتخذ ضده الإجراء القانوني الحاسم دون تهاون.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود محافظة سوهاج المستمرة لتفعيل الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط داخل قطاع النقل والمواصلات بما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق التعريفة الجديدة، ويعكس حرص الأجهزة التنفيذية على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظة سوهاج سيارات التعريفة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

ترشيحاتنا

عمر مرموش

مصري بين أغلى 50 لاعبا في العالم .. من هو؟

أعاصير

ميليسا تتحول إلى إعصار كبير.. تحذيرات من فيضانات وانهيارات كارثية

ديناصور

اكتشاف مذهل..العثور على متحجر لديناصور يمتلك حوافر لأول مرة في التاريخ

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد