سوهاج تبدأ غدًا تطبيق الرقابة على مواقف الأجرة لضبط التعريفة الجديدة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن إحكام الرقابة على مواقف سيارات الأجرة ومتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة.

أعلنت المحافظة عن بدء تعيين مسؤول داخل كل موقف رئيسي وفرعي بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري.

محافظة سوهاج

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لضبط المنظومة المرورية ومواجهة أي تجاوزات قد تضر بحقوق المواطنين أو تؤدي إلى اضطراب حركة النقل الداخلي بين المراكز.

وسيكون من مهام المسؤولين الميدانيين رصد أي مخالفة للتعريفة المقررة أو تغيير غير قانوني في المسارات، والتعامل الفوري مع الشكاوى بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكدت محافظة سوهاج أن القرار يهدف إلى ضمان التزام السائقين بالقواعد المنظمة، وتوفير وسيلة انتقال آمنة ومنضبطة لجميع المواطنين، مع الحفاظ على حقوقهم وعدم تعرضهم لأي استغلال.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو زيادة غير مبررة في الأجرة من خلال الأرقام والخطوط الساخنة المخصصة بغرف العمليات في المحافظة والوحدات المحلية، مشددة على أن أي سائق يثبت تجاوزه سيُتخذ ضده الإجراء القانوني الحاسم دون تهاون.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود محافظة سوهاج المستمرة لتفعيل الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط داخل قطاع النقل والمواصلات بما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق التعريفة الجديدة، ويعكس حرص الأجهزة التنفيذية على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.