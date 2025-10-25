جهود مشتركة بين جامعة سوهاج و”حياة كريمة” لفحص وعلاج 429 مريض

نظمت جامعة سوهاج قافلة طبية مجانية إلى قرية نيدة بمركز أخميم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بمد مظلة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في القرى الاولى بالرعاية.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تواصل جهودها المشتركة مع مؤسسة حياه كريمة في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به لخدمة أبناء المحافظة في مختلف مراكزها، وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تسعى من خلالها إلى تحقيق التكامل بين الجهود الأكاديمية والمجتمعية لخدمة بمحافظة سوهاج.

حيث تهدف الي إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى، وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن القافلة ضمّت فريقًا طبيًا متميزًا من الاطباء في خمسة تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 429 حالة من الأهالي، وتحويل 28 حالة إلى المستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأوضح الدكتور محمد عبد الغفار المغربي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة لم تقتصر على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل تضمنت أيضًا جانبًا توعويًا من خلال تنفيذ أربع ندوات تثقيفية استهدفت رفع الوعي الصحي والمجتمعي لدى الأهالي، وتناولت الندوات موضوعات متعددة، عن خدمات وحدة المرأة الآمنة بالمستشفى الجامعي وأنواع العنف الأسري وختان الإناث.

وخدمات الدعم النفسي للسيدات المعنفات وخدمات النساء والتوليد المجانية، الي جانب ندوتين عن “السموم المنزلية” و“العادات الصحية في سن البلوغ” استهدفت طلاب مدرسة نيدة الإعدادية.

هذا وقد شارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الطب الشرعي والسموم، وهم: الدكتوره ميراي مدحت شكري، الدكتورة رانيا أحمد رضوان، والدكتورة وفاء عبد الغفار علي، وفرج علي حسن، مدير إدارة شئون خدمة المجتمع بكلية الطب.