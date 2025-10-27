تضامن الشرقية توزع مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع المجتمع المدني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام الذي تقوم به مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع وما تقدمه من مساعدات مادية وعينية للمستحقين بالقرى الأكثر احتياجا في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسرة الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قيام جمعية أنصار السنه المحمدية بالعاشر من رمضان بتوزيع كراتين مواد غذائية بالإضافة إلى لحاف فايبر لعدد 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وذلك ضمن خطة المديرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتنفيذاً لرؤية الوزارة في بناء مجتمع متكافل ومتراحم.