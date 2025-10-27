قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
محافظات

تضامن الشرقية توزع مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع المجتمع المدني

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام الذي تقوم به مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع وما تقدمه من مساعدات مادية وعينية للمستحقين بالقرى الأكثر احتياجا في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسرة الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قيام جمعية أنصار السنه المحمدية بالعاشر من رمضان بتوزيع كراتين مواد غذائية بالإضافة إلى لحاف فايبر لعدد 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وذلك ضمن خطة المديرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتنفيذاً لرؤية الوزارة في بناء مجتمع متكافل ومتراحم.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية التضامن الإجتماعي والمؤسسات الأهلية

