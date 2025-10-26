محافظ الشرقية يهنئ الفرق الطبية بعد تصدرها التقييم القومي للقوافل العلاجية لـ39 شهرًا متتاليًا

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية والمشاركة فى القوافل العلاجية المجانية لحصولهم على الأعلى تقييماً وخدمياً على مستوى الجمهورية على مدار ٣٩ شهر على التوالي وفقاً لـ٥ بنود رئيسية هي "تقييم الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والتقييم الميداني، والتقييم الإداري، والتقييم المركزي".

وقدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية وللدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل بالمحافظة ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بنطاق المحافظة وخاصة المناطق النائية ، تقديراً لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة .

وفى سياق متصل أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن صحة الشرقية حصلت على أعلى تقييم شامل بين كافة المحافظات خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، هذا بالإضافة إلى تصدرها أيضاً المحافظات خلال الـ٣ سنوات الماضية (٣٦ شهر متتالي)، وذلك وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة بإدارة القوافل العلاجية بالوزارة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة القوافل الطبية بصحة الشرقية قامت خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة وتم توقيع الكشف الطبي على 424 ألف و481 مريض وتم تحويل ٧٩٣ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

الجدير بالذكر أن القوافل الطبية العلاجية تضم ١١ تخصص طبى ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج اللازم مجاناً، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية بالإضافة لعقد ندوات التوعية الصحية والتثقيفية أثناء تنفيذ القوافل لأهالي المنطقة.