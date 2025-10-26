قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
محافظ الشرقية يهنئ الفرق الطبية بعد تصدرها التقييم القومي للقوافل العلاجية لـ39 شهرًا متتاليًا

محمد الطحاوي

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية والمشاركة فى القوافل العلاجية المجانية لحصولهم على الأعلى تقييماً وخدمياً على مستوى الجمهورية على مدار ٣٩ شهر على التوالي وفقاً لـ٥ بنود رئيسية هي "تقييم الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والتقييم الميداني، والتقييم الإداري، والتقييم المركزي".

وقدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية وللدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل بالمحافظة ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة  في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بنطاق المحافظة وخاصة المناطق النائية ، تقديراً لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة .

وفى سياق متصل أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن صحة الشرقية حصلت على أعلى تقييم شامل بين كافة المحافظات خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، هذا بالإضافة إلى تصدرها أيضاً المحافظات خلال الـ٣ سنوات الماضية (٣٦ شهر متتالي)، وذلك وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة بإدارة القوافل العلاجية بالوزارة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة القوافل الطبية بصحة الشرقية قامت خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة وتم توقيع الكشف الطبي على 424 ألف و481 مريض وتم تحويل ٧٩٣ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

الجدير بالذكر أن القوافل الطبية العلاجية تضم ١١ تخصص طبى ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج اللازم مجاناً، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية بالإضافة  لعقد ندوات التوعية الصحية والتثقيفية أثناء تنفيذ القوافل لأهالي المنطقة.

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

