بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز

أ ش أ

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم السبت فوز المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز.



وكتبت الصفحة الرسمية للرابطة عبر فيسبوك:"بتصويت الجماهير..تسديدة بن شرقي تحسم أفضل هدف في الجولة الحادية عشر بالدوري".



وكان بن شرقي سجل الهدف الأول في الدقيقة 15 في فوز الأهلي على الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ11 من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة يليه سيراميكا كليوباترا برصيد 20 نقطة ثم المصري برصيد 19 نقطة والزمالك وإنبي بنفس الرصيد 18 نقطة.