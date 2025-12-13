قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
أزمة صلاح في ليفربول.. مهندسان خفيان يقفان خلف الصدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاود الانخفاض.. أسعار كرتونة البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

انخفضت سعر كرتونة البيض اليوم السبت 13 ديسمبر ، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن، إذ تراجع سعر الكرتونة اليوم حوالى 6 جنيهًا فبعد أن وصل سعره إلي 125 جنيهًا وصلت اليوم إلي 118 و 120 جنيهًا بالأسواق .

 

أسعار البيض اليوم 

وتراجعت سعر كرتونة البيض الأحمر لتتراوح بين 105و100 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 118 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

ومن جانبه ، أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  بقرار الحكومة بتصدير الفائض من البيض ، حيث أننا لدينا فائض يصل ل 20% وبالتالى نصدره أفضل للمربيين .

وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار كرتونة البيض اليوم بـ 105 في المزارع بعدما كان سعرها  165 جنيها منذ أشهر قليلة،  كما تباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا. 

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.
 

و تابع قائلا :"وبدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى  المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير " ، مشيرا إلي أن أسعار البيض بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير  لإننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش
ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية.
 

كما شدد وزير الزراعة على مواصلة الهيئة الدور الخدمي، وجهود المساهمة في خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، لرفع العبء عن المواطنين، حيث تم إطلاق 25 منفذ متنقل في محافظات ومديريات: القاهرة، القليوبية، المنيا، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية من إنتاج مشروعات الهيئة، فضلا عن كميات من بيض المائدة من إنتاج محطات الإصلاح الزراعي في محافظات (الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، والإسكندرية)، حيث  تم طرح هذه المنتجات بأسعار تنافسية تقل عن سعر السوق بحوالي 20%، بالإضافة إلى توفير سلع غذائية أخرى عبر المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

واشار التقرير إلى جهود المتابعة وتقديم الدعم الفني للمزارعين، حيث تم متابعة زراعات محصولي القمح وبنجر السكر، بالإضافة إلى المرور الدوري على الجمعيات الزراعية لضمان توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أنه تم أيضا بالتنسيق مع مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، خلال الشهر ذاته تنفيذ أعمال مكافحة القوارض لنحو 25,682 فداناً، وذلك استعداداً للموسم الجديد لزراعة محصول القمح الاستراتيجي.
 

سعر كرتونة البيض كرتونة البيض البيض اليوم الدواجن أسعار البيض اليوم البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

أحمد العوضي

بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

توقيع البرتوكول

فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل لتعزيز جودة الأمصال واللقاحات

أسعار البيض

تعاود الانخفاض.. أسعار كرتونة البيض اليوم السبت بالأسواق

جامعة القاهرة

كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد