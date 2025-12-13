تعاود الانخفاض.. أسعار كرتونة البيض اليوم السبت بالأسواق

انخفضت سعر كرتونة البيض اليوم السبت 13 ديسمبر ، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن، إذ تراجع سعر الكرتونة اليوم حوالى 6 جنيهًا فبعد أن وصل سعره إلي 125 جنيهًا وصلت اليوم إلي 118 و 120 جنيهًا بالأسواق .





أسعار البيض اليوم

وتراجعت سعر كرتونة البيض الأحمر لتتراوح بين 105و100 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 118 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



ومن جانبه ، أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بقرار الحكومة بتصدير الفائض من البيض ، حيث أننا لدينا فائض يصل ل 20% وبالتالى نصدره أفضل للمربيين .

وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار كرتونة البيض اليوم بـ 105 في المزارع بعدما كان سعرها 165 جنيها منذ أشهر قليلة، كما تباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.



و تابع قائلا :"وبدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير " ، مشيرا إلي أن أسعار البيض بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير لإننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش

ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية.



كما شدد وزير الزراعة على مواصلة الهيئة الدور الخدمي، وجهود المساهمة في خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، لرفع العبء عن المواطنين، حيث تم إطلاق 25 منفذ متنقل في محافظات ومديريات: القاهرة، القليوبية، المنيا، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية من إنتاج مشروعات الهيئة، فضلا عن كميات من بيض المائدة من إنتاج محطات الإصلاح الزراعي في محافظات (الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، والإسكندرية)، حيث تم طرح هذه المنتجات بأسعار تنافسية تقل عن سعر السوق بحوالي 20%، بالإضافة إلى توفير سلع غذائية أخرى عبر المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

واشار التقرير إلى جهود المتابعة وتقديم الدعم الفني للمزارعين، حيث تم متابعة زراعات محصولي القمح وبنجر السكر، بالإضافة إلى المرور الدوري على الجمعيات الزراعية لضمان توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أنه تم أيضا بالتنسيق مع مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، خلال الشهر ذاته تنفيذ أعمال مكافحة القوارض لنحو 25,682 فداناً، وذلك استعداداً للموسم الجديد لزراعة محصول القمح الاستراتيجي.

