فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل لتعزيز جودة الأمصال واللقاحات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول لتطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج بمبنى 27 في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، بهدف الارتقاء بالمنظومة التحليلية لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتعزيز جودة وسلامة المستحضرات الحيوية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع يأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير المعامل التحليلية وفق أحدث متطلبات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن المعامل الجديدة ستكون ركيزة أساسية لتسريع نقل تكنولوجيا التصنيع، ودعم التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات محليًا مع ضمان أعلى مستويات الجودة والفاعلية.

جهود هيئة الدواء المصرية

ونوه «عبدالغفار» إلى دعم المشروع لجهود هيئة الدواء المصرية في الحفاظ على مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) من منظمة الصحة العالمية، مما يعزز الاعتراف الدولي بالنظام الرقابي ويفتح فرص التصدير. كما ستسهم المعامل في تعزيز قدرات «فاكسيرا» على إجراء الاختبارات بدقة وسرعة، دعمًا لتوجه مصر نحو الريادة الإقليمية في تصنيع اللقاحات والأمصال.

من جانبه، أكد الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لـ«فاكسيرا»، أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمعامل يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري، ويعزز مكانة المنتج الحيوي المصري دوليًا.

وأعرب المهندس عمرو أحمد عبد ربه، رئيس شركة Gas Cool، عن التزام الشركة بتسليم المشروع وتشغيله وفق أعلى مواصفات الجودة والجداول الزمنية المحددة.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور شريف الفيل، ووقعه الدكتور أمير جودة، العضو المفوض العام للشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، والمهندس عمرو أحمد عبد ربه.

وحضر التوقيع من جانب «فاكسيرا» المهندس محمد مصطفى رئيس القطاع الهندسي، والمهندسة مناهل محمد زايد نائب رئيس القطاع الهندسي، والدكتورة هدى سامي مدير الإدارة العامة للرقابة على الإنتاج، والمهندس عمرو صلاح عضو لجنة الإشراف على المشروع، ومن جانب Gas Cool المهندس هاني توفيق مساعد رئيس الشركة للمشروعات، والمهندس حسين عمر مدير المشروع.