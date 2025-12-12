الصحة: «فاكسيرا» تبحث إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها

نظمت وزارة الصحة والسكان زيارة لوفد رفيع المستوى من شركة e-Finance إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لعرض مقترح إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تطوير الخدمات وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركة، بما يضمن رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد قدم عرضا شاملا لمنظومة رقمية حديثة تشمل تطوير الخدمات الداخلية لـ«فاكسيرا» واستعراض آليات التحول الرقمي المقترحة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الحيوية التي تقدمها الشركة.

تطبيق حلول رقمية

وأوضح الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فاكسيرا، أن الاجتماع ناقش تطبيق حلول رقمية متطورة في مراكز التطعيمات التابعة لـ«فاكسيرا»، بما في ذلك إنشاء تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين حجز المواعيد والدفع مسبقًا بسهولة ويسر، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وجودة الخدمة.

حضر اللقاء من جانب «فاكسيرا» والشركة القابضة كل من: اللواء دكتور أمير الجودة، المفوض العام، والأستاذة نيفين نصر رئيس القطاع المالي لشركة الأمصال، والأستاذة أميمة مبارك رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة، والدكتور عادل الشيخ مدير المكتب الفني، والدكتورة نهى أبو زيد مدير الإدارة العامة للمتابعة، والأستاذ أيمن جوزيف مدير نظام ERP.

ومن جانب شركة e-Finance: الدكتور محمد عبدالمقصود مستشار أول الرئيس التنفيذي، والمهندس محمد عوض نائب رئيس قطاع إدارة المنتجات، والمهندس خالد سماحة مدير المشروعات، والمهندس أحمد القاصد نائب مدير أول إدارة المنتجات.