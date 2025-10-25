قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
محافظات

شباب ورياضة الشرقية: تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية نشر التوعية السياسية للشباب لتعزيز فرصهم في أن يصبحوا قادة سياسيين لهم دور فعال في الدولة المصرية، والتي تعمل جاهدة  من أجل بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

 وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية في تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي، وتعزيز المشاركة السياسية بمراكز شباب مصر النسخة الثانية 2025 تحت عنوان "تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية"، وذلك لأعضاء مركز  شباب طوخ القراموص التابع لإدارة شباب أبو كبير.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الفعالية تضمنت الحديث حول دور المرأة في المشاركة السياسية  والحقوق والواجبات الدستورية وحق المواطنة والإنتماء وأساليب وممارسات المشاركة السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

جدير بالذكر أن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الحالي وتستمر بنهاية شهر أكتوبر 2025، وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها إجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها.

الشرقية محافظ الشرقية التوعية السياسية الدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

