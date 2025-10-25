شباب ورياضة الشرقية: تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية نشر التوعية السياسية للشباب لتعزيز فرصهم في أن يصبحوا قادة سياسيين لهم دور فعال في الدولة المصرية، والتي تعمل جاهدة من أجل بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية في تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي، وتعزيز المشاركة السياسية بمراكز شباب مصر النسخة الثانية 2025 تحت عنوان "تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية"، وذلك لأعضاء مركز شباب طوخ القراموص التابع لإدارة شباب أبو كبير.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الفعالية تضمنت الحديث حول دور المرأة في المشاركة السياسية والحقوق والواجبات الدستورية وحق المواطنة والإنتماء وأساليب وممارسات المشاركة السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

جدير بالذكر أن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الحالي وتستمر بنهاية شهر أكتوبر 2025، وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها إجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها.