اقتصاد

رجال أعمال الإسكندرية: تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر بـ12.8 مليار جنيه خلال 2025

جمعية رجال أعمال اسكندرية
جمعية رجال أعمال اسكندرية
ولاء عبد الكريم

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية تمكنت من إصدار حوالي 797 ألف قرض خلال العام الجاري بقيمة 12.8 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المستمرين في محفظة الجمعية 714 ألف مستفيد، موضحاً أن الجمعية أصدرت منذ ١٩٩٠ عدد ٧ مليون تمويل لعدد ٣ مليون مستفيد بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه

وأشار هنو، خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الجمعية اليوم، إلى أن القروض لا تتوقف على الإصدار فقط، بل تشمل أيضا متابعة السداد والتقليل من حالات التعثر، لافتاً إلى أن مستهدفات العام المالى الحالى هو إصدار تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه لعدد 841 ألف مستفيد ضمن برنامج 2025–2026.

 برامج تدريبية لدعم الشباب 

وتحدث هنو عن البرامج التدريبية التي أطلقتها الجمعية لدعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، مشيراً إلى ثلاثة برامج رئيسية هي برنامج المنح والمشروعات الصغيرة، و يهدف إلى توفير منح مالية لبدء المشاريع وتقديم الدعم الفني لإنجاحها، و برنامج "خطوة بخطوة" للشباب، مخصص لمن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فأكثر، ويشمل تدريبا عمليا أسبوعيا على إدارة المشاريع وتطويرها، و برنامج الكبار مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، يركز على تطوير المهارات العملية والتدريب المهني للكبار في المجتمع.

وتابع  أن هناك تحول رقمي كامل في إدارة القروض، موضحًا أن جميع العمليات أصبحت مؤتمتة 100% عبر تطبيق مخصص على الهواتف المحمولة، يتيح للمسؤولين متابعة التمويل وإصدار الموافقات الرقمية والمدفوعات غير النقدية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية حريصة على تحقيق عدة أهداف من شأنها مساعدة الدولة في تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر ، عبر تحسين مناخ الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري، فضلا عن المشاركة بقوة في تحقيق التنمية المجتمعية عبر رفع كفاءة الموارد البشرية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، والتدخلات والمبادرات المجتمعية لخدمة وتطوير المجتمع. 

ونوه هنو، بأن الجمعية تحرص أيضا على قياس إصلاح مناخ الأعمال في مصر، و إصدار أوراق العمل والتقارير الاقتصادية لدعم استراتيجية صنع القرار ، والتعاون مع الحكومة في تطوير أجندة الإصلاح، ورفع الوعي العام بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية الإصلاح، ودراسة القوانين والتشريعات الحاكمة لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصري. 

وأشار إلى أن الجمعية أطلقت ١٥ بعثة داخلية وخارجية، فضلاً عن عقد ما يقارب من ٥٠ اجتماعا مع جهات دبلوماسية، إلى جانب الجهات المانحة. 

واستعرضت نيرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، جهود "مؤسسة أعمال لخدمة المجتمع" ، الذراع الخيري والمجتمعي للجمعية والذي تأسس عام 2017، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الصحة، التعليم، والتكافل الاجتماعي.

وأوضحت “مميش” أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، حيث تتعاون بشكل وثيق مع مستشفيات جامعة الإسكندرية (الميري) ومستشفى أيادي المستقبل. وكشفت عن تقديم تبرعات شملت إنشاءات، أجهزة طبية، ومستلزمات لأقسام حيوية مثل “المخ والأعصاب”، “الكلى والمسالك البولية”، و”العناية العامة والتخدير”.

وأشارت إلى دور اللجنة الصحية بالمؤسسة في دراسة الحالات المرضية الفردية لغير القادرين وتقديم الدعم المادي والعلاجي اللازم لهم.

من جانبه، قال هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، أن الجمعية أصبحت شريك أساسي مع الحكومة و متخذي القرارات في دعم وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن مصر تشهد حاليا دعمًا قويا من الحكومة ومتخذي القرار للقطاع الخاص.

وقال الدكتور شريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية، إن الجمعية تحرص بشكل أساسي على تمويل القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، منها التجاري 67%، والزراعي 37%، وتمثل نسبة المرأة 52% من عدد العملاء

محمد هنو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية دعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة

