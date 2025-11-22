قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث فرص التعاون المشترك مع جمعية رجال الأعمال

محافظ الاسكندرية يستعرض رؤية المحافظة
محافظ الاسكندرية يستعرض رؤية المحافظة
أحمد بسيوني

ناقش الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم، مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، سبل التعاون المشترك بصفتهم إحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الشارع السكندري، ولتوضيح الرؤية المستقبلية للإسكندرية، واستعراض الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة التحديات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي مستهل اللقاء؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجده مع جمعية رجال الأعمال للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه المحافظة والحلول العلمية التي وُضعت لحلها، حيث أوضح المحافظ أن عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني المتاح يعد أحد المشكلات الرئيسية التي تواجهها المدينة؛ حيث بلغ عدد السكان عام 2025 نحو  5.5 مليون نسمة يعيشون على مساحة 2833كم2؛ هذا بالإضافة إلى تواجد نحو 80 ألف لاجئ، واستقبال 2.8 مليون مصطاف خلال موسم الصيف، علاوة على تقديم الخدمات الطبية للمحافظات المجاورة ، وتواجد 35% من الأيدي العاملة بالمناطق الصناعية والمنطقة الحرة من خارج المحافظة، مما يشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية ؛ مما تسبب في انتشار الباعة الجائلين ومواقف الانتظار العشوائية والعقارات المخالفة التي تُهدد حياة المواطنين.

  وقد أضاف الفريق أحمد خالد، أنه تم وضع حلول للمشكلات العاجلة التي تواجه المحافظة في العديد من القطاعات؛ حيث تم زيادة الحيز العمراني للإسكندرية إلى 18 فدان، بالإضافة لتخطيط برج العرب، علاوة على  تنفيذ 63 مشروع لمواجهة التحديات الكبرى للمدينة، وجاري العمل على تنفيذ 31 مشروع آخر، وذلك في4 قطاعات رئيسية؛ هي: (القطاع الاقتصادي، والعمراني والسكني، وقطاع البنية التحتية، والخدمات المجتمعية كجودة التعليم والخدمات الطبية والقضاء على العشوائية) وذلك بهدف استعادة بريق المدينة القديمة التي نحلم به جميعاً وتحقيق الرؤية المستقبلية لها.

وفي السياق ذاته؛ قدم المحافظ شرحاً تفصيلي لأبرز المشروعات التي تمت لتطوير كل قطاع من القطاعات الخدمية؛ ففي قطاع الصرف الصحي تم دعم منظومة الصرف الصحي بمعدات ليصل إجمالي المعدات بها إلى 1100 معدة جاهزة للعمل في أي توقيت، وزيادة الطاقة التصميمة للشبكات من 1.4 مليون م3/يومياً عام 2015 إلى 1.8 مليون م3/ يومياً العام الحالي، مضيفاً بأنه تم تنفيذ عدة مشروعات  لرفع كفاءة هذا القطاع منها: مشروع إسكان طلمبات الماكس الذي عمل على تحسين جودة حياة 1075 فرد من سكان هذه المنطقة التي كانت  تمثل خطورة داهمة، وبسببه حصلت الإسكندرية على جائزة مسابقة سيول للمدن الذكية 2025، وكذلك مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الذي قام بتغطية 35% من المدينة  من خلال مراحلة الثلاثة المنفذة.

وفيما يتعلق بقطاع مياه الشرب؛ فقد أكد محافظ الإسكندرية بأنه تم تقديم الخدمة لحوالي 7 مليون نسمة عام 2025، حيث يتم توفير مياه الشرب لمحافظة الإسكندرية بالكامل بالإضافة إلى أجزاء من محافظة البحيرة ومرسى مطروح، لافتاً أنه خلال عام 2025  تم حل مشكلة مياه الشرب في 5 مناطق ساخن في أحياء منتزه أول وثان وشرق، وجاري العمل على حل المشكلات في 4 مناطق ساخنة أخرى وهي: ( العجمي- ابيس- عبد القادر –بنجر السكر).

أما عن قطاع توزيع الكهرباء؛ فقد أوضح المحافظ أنه تم تحسين خدمات توزيع الكهرباء ليصل عدد المشتركين في الإسكندرية إلى 3.2 مليون مشترك، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى. 

وفي مجال تطوير وتحسين شبكة الطرق الداخلية؛ أشار الفريق أحمد خالد، إلى أنه خلال الخمس عشر شهر الماضية تم رصف وإعادة الشيء لأصله في 659 طريق بإجمالي أطوال 249كم، ومستهدف خلال العام الحالي رصف وإعادة الشيء لأصله في 750 طريق، كما تحدث المحافظ عن مشروعات وسائل النقل الجاري تنفيذها مثل: مترو أبو قير، وتطوير ترام الرمل، والاتوبيسات الكهربائية حيث بلغ عدد الأتوبيسات الكهربائية في الإسكندرية 55 اتوبيس كهربائي، ومشروع دراجات الإسكندرية " الاسكوتر الكهربائي" هذا بالإضافة الى تطوير النقل العام بالمحافظة، وخلال حديثه؛ صرح المحافظ أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن منظومة تتعلق بتطوير منظومة التاكسي بالمحافظة، لجعله يليق بمكانة هذه المدينة الحضارية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بوسائل النقل العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعن تطوير قطاع التعليم؛  أكد محافظ الإسكندرية بأنه تم تحسين جودة هذا القطاع من خلال تقليل الكثافة الطلابية في الفصول من 90 طالب إلى 43 طالب، حيث تم زيادة عدد المدارس ليصل إلى 2909 مدرسة في عام 2025 بعد أن كانت 2359 مدرسة في عام 2019. وفي قطاع التموين وضبط الأسواق؛ أوضح المحافظ بأنه اعتباراً من 1 أغسطس 2024 تم النزول في حملات ميدانية من قبل جميع الأجهزة الرقابية بالمحافظة وقد أسفرت عن تحرير 16375 محضر تم إحالتهم للنيابة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 8 مكاتب تموينية لخدمة المواطنين.

وخلال حديثه عن تطوير القطاع الصحي؛ ثمن المحافظ المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني السكندري في دعم هذا القطاع؛ واصفاً مشاركتهم بأنها أحد أسباب قوة ودعم الإسكندرية في هذا المجال. حيث أوضح المحافظ أنه يوجد في الإسكندرية 402 موقع تابع للقطاع الحكومي والخاص مسئول عن تقديم الخدمة الطبية، وقد تم تقديم الخدمات الطبية لنحو 5.6 مليون نسمة عام 2025 ، حيث تم تغطية محافظة الإسكندرية بالكامل بالإضافة إلى خدمة محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومطروح وخاصة خلال موسم الصيف، كما أشار أن عدد سيارات الإسعاف الموجودة في مرفق الإسعاف قد وصلت إلى 126 سيارة ، مضيفاً بأنه مستهدف بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بنهاية عام 2025 .

وفي ختام اللقاء؛ استمع المحافظ إلى استفسارات أعضاء جمعية رجال الأعمال التي تضمنت عدة مجالات مثل: رفع كفاءة منظومة النظافة، والفرص الاستثمارية المتاحة ورقمنه القطاعات الحكومية وغيرها من الموضوعات التي تهم المجتمع السكندري، جاء اللقاء بحضور محمد هنو رئيس جمعية رجال الاعمال الإسكندرية، ومحمد صلاح سكرتير عام المحافظة، وعدد مديري المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية جمعية رجال الاعمال الصرف الصحي المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

متحدث الأوقاف: مدرسة التلاوة المصرية.. إرث يصنع جيلًا عالميًا جديدًا

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد