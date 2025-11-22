محافظ الإسكندرية يبحث فرص التعاون المشترك مع جمعية رجال الأعمال

ناقش الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم، مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، سبل التعاون المشترك بصفتهم إحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الشارع السكندري، ولتوضيح الرؤية المستقبلية للإسكندرية، واستعراض الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة التحديات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي مستهل اللقاء؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجده مع جمعية رجال الأعمال للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه المحافظة والحلول العلمية التي وُضعت لحلها، حيث أوضح المحافظ أن عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني المتاح يعد أحد المشكلات الرئيسية التي تواجهها المدينة؛ حيث بلغ عدد السكان عام 2025 نحو 5.5 مليون نسمة يعيشون على مساحة 2833كم2؛ هذا بالإضافة إلى تواجد نحو 80 ألف لاجئ، واستقبال 2.8 مليون مصطاف خلال موسم الصيف، علاوة على تقديم الخدمات الطبية للمحافظات المجاورة ، وتواجد 35% من الأيدي العاملة بالمناطق الصناعية والمنطقة الحرة من خارج المحافظة، مما يشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية ؛ مما تسبب في انتشار الباعة الجائلين ومواقف الانتظار العشوائية والعقارات المخالفة التي تُهدد حياة المواطنين.

وقد أضاف الفريق أحمد خالد، أنه تم وضع حلول للمشكلات العاجلة التي تواجه المحافظة في العديد من القطاعات؛ حيث تم زيادة الحيز العمراني للإسكندرية إلى 18 فدان، بالإضافة لتخطيط برج العرب، علاوة على تنفيذ 63 مشروع لمواجهة التحديات الكبرى للمدينة، وجاري العمل على تنفيذ 31 مشروع آخر، وذلك في4 قطاعات رئيسية؛ هي: (القطاع الاقتصادي، والعمراني والسكني، وقطاع البنية التحتية، والخدمات المجتمعية كجودة التعليم والخدمات الطبية والقضاء على العشوائية) وذلك بهدف استعادة بريق المدينة القديمة التي نحلم به جميعاً وتحقيق الرؤية المستقبلية لها.

وفي السياق ذاته؛ قدم المحافظ شرحاً تفصيلي لأبرز المشروعات التي تمت لتطوير كل قطاع من القطاعات الخدمية؛ ففي قطاع الصرف الصحي تم دعم منظومة الصرف الصحي بمعدات ليصل إجمالي المعدات بها إلى 1100 معدة جاهزة للعمل في أي توقيت، وزيادة الطاقة التصميمة للشبكات من 1.4 مليون م3/يومياً عام 2015 إلى 1.8 مليون م3/ يومياً العام الحالي، مضيفاً بأنه تم تنفيذ عدة مشروعات لرفع كفاءة هذا القطاع منها: مشروع إسكان طلمبات الماكس الذي عمل على تحسين جودة حياة 1075 فرد من سكان هذه المنطقة التي كانت تمثل خطورة داهمة، وبسببه حصلت الإسكندرية على جائزة مسابقة سيول للمدن الذكية 2025، وكذلك مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الذي قام بتغطية 35% من المدينة من خلال مراحلة الثلاثة المنفذة.

وفيما يتعلق بقطاع مياه الشرب؛ فقد أكد محافظ الإسكندرية بأنه تم تقديم الخدمة لحوالي 7 مليون نسمة عام 2025، حيث يتم توفير مياه الشرب لمحافظة الإسكندرية بالكامل بالإضافة إلى أجزاء من محافظة البحيرة ومرسى مطروح، لافتاً أنه خلال عام 2025 تم حل مشكلة مياه الشرب في 5 مناطق ساخن في أحياء منتزه أول وثان وشرق، وجاري العمل على حل المشكلات في 4 مناطق ساخنة أخرى وهي: ( العجمي- ابيس- عبد القادر –بنجر السكر).

أما عن قطاع توزيع الكهرباء؛ فقد أوضح المحافظ أنه تم تحسين خدمات توزيع الكهرباء ليصل عدد المشتركين في الإسكندرية إلى 3.2 مليون مشترك، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى.

وفي مجال تطوير وتحسين شبكة الطرق الداخلية؛ أشار الفريق أحمد خالد، إلى أنه خلال الخمس عشر شهر الماضية تم رصف وإعادة الشيء لأصله في 659 طريق بإجمالي أطوال 249كم، ومستهدف خلال العام الحالي رصف وإعادة الشيء لأصله في 750 طريق، كما تحدث المحافظ عن مشروعات وسائل النقل الجاري تنفيذها مثل: مترو أبو قير، وتطوير ترام الرمل، والاتوبيسات الكهربائية حيث بلغ عدد الأتوبيسات الكهربائية في الإسكندرية 55 اتوبيس كهربائي، ومشروع دراجات الإسكندرية " الاسكوتر الكهربائي" هذا بالإضافة الى تطوير النقل العام بالمحافظة، وخلال حديثه؛ صرح المحافظ أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن منظومة تتعلق بتطوير منظومة التاكسي بالمحافظة، لجعله يليق بمكانة هذه المدينة الحضارية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بوسائل النقل العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعن تطوير قطاع التعليم؛ أكد محافظ الإسكندرية بأنه تم تحسين جودة هذا القطاع من خلال تقليل الكثافة الطلابية في الفصول من 90 طالب إلى 43 طالب، حيث تم زيادة عدد المدارس ليصل إلى 2909 مدرسة في عام 2025 بعد أن كانت 2359 مدرسة في عام 2019. وفي قطاع التموين وضبط الأسواق؛ أوضح المحافظ بأنه اعتباراً من 1 أغسطس 2024 تم النزول في حملات ميدانية من قبل جميع الأجهزة الرقابية بالمحافظة وقد أسفرت عن تحرير 16375 محضر تم إحالتهم للنيابة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 8 مكاتب تموينية لخدمة المواطنين.

وخلال حديثه عن تطوير القطاع الصحي؛ ثمن المحافظ المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني السكندري في دعم هذا القطاع؛ واصفاً مشاركتهم بأنها أحد أسباب قوة ودعم الإسكندرية في هذا المجال. حيث أوضح المحافظ أنه يوجد في الإسكندرية 402 موقع تابع للقطاع الحكومي والخاص مسئول عن تقديم الخدمة الطبية، وقد تم تقديم الخدمات الطبية لنحو 5.6 مليون نسمة عام 2025 ، حيث تم تغطية محافظة الإسكندرية بالكامل بالإضافة إلى خدمة محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومطروح وخاصة خلال موسم الصيف، كما أشار أن عدد سيارات الإسعاف الموجودة في مرفق الإسعاف قد وصلت إلى 126 سيارة ، مضيفاً بأنه مستهدف بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بنهاية عام 2025 .

وفي ختام اللقاء؛ استمع المحافظ إلى استفسارات أعضاء جمعية رجال الأعمال التي تضمنت عدة مجالات مثل: رفع كفاءة منظومة النظافة، والفرص الاستثمارية المتاحة ورقمنه القطاعات الحكومية وغيرها من الموضوعات التي تهم المجتمع السكندري، جاء اللقاء بحضور محمد هنو رئيس جمعية رجال الاعمال الإسكندرية، ومحمد صلاح سكرتير عام المحافظة، وعدد مديري المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.