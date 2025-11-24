قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع المحافظ الخطط التنموية لاستعادة مكانة المدينة الاقتصادية والتاريخية

جمعية رجال أعمال إسكندرية
جمعية رجال أعمال إسكندرية
ولاء عبد الكريم

عقدت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة  محمد هنو، لقاءً موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لبحث المستجدات التنموية واستعراض أبرز التحديات والخِطط المستقبلية الهادفة للوصول بمدينة الإسكندرية إلى مكانتها التاريخية والاقتصادية في مُختلف القطاعات، وتأكيد الجمعية على تأييد الجهود المبذولة من المحافظ للارتقاء بالمحافظة واستعادة مكانة العاصمة الثانية لمصر.
وخلال اللقاء، أشاد  هنو، بجهود محافظ الإسكندرية في تعزيز الكفاءات البشرية وتوفير الإمكانيات داخل المحافظة وخارجها، مؤكدًا قُدرته على التعامُل السريع والحاسم مع التحديات، وحِرصه على تلبية احتياجات المواطنين رغم محدودية الموارد المتاحة. كما نوَّه باتباع المحافظ للأساليب العلمية المُعتمدة على الدراسات والمقاييس الفنية في تحديد المشكلات ووضع الحلول، إضافةً إلى تقديره لمسار التحوّل الرقمي والحِراك المُستمر في معالجة الملفات العاجلة.
ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية، أعضاء الجمعية إلى تعزيز التعاون مع أجهزة المحافظة، وتوحيد الرؤى وتقديم مُقترحات عملية تسهَّم في دعم جهود الدولة وتحقيق مزيد من الإنجازات. مُعربًا عن دعم الجمعية الكامل للمحافظ في رؤيته للإسكندرية.
من جانبه، استعرض الفريق أحمد خالد حسن، حجم التحديات التي تواجه "الثغر" والرؤية المُستقبلية لتحسين جودة الحياة وخِدمات للمواطنين.
وأعلن المحافظ على إدراج الإسكندرية ضِمن منظومة التأمين الصحي الشامل بنهاية 2025، مُشيرًا إلى الجهود الجارية لرفع كفاءة منظومة النقل، والارتقاء بخدمة تكاسي الإسكندرية، ومُعالجة الضغوط بمنطقة العجمي وتخفيف الاختناقات المرورية.
كما أعلن عن إنشاء 659 طريقًا بإجمالي أطوال 249كم، وجاري العمل على تحسين وتطوير شبكة الطُرق الداخلية بالمحافظة لتتضمن 750 طريقًا، وتوفير 55 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا.
وفيما يتعلق بقِطاع الصرف الصحي، أوضح المحافظ استعداد 1100مُعدة لمواجهة نوات الشتاء، مؤكدًا العمل على إنشاء محطة صرف جديدة. كما استعرض المحافظ مشروع الاستراتيجية المُتكاملة لإدارة مياه الأمطار، والذي نجح في تغطية 35% من مساحة المدينة عبر مراحله الثلاث المنفذة.
وكشف المحافظ عن جهود المبذولة في إطار الخِطط التنموية للمحافظة بتطوير مدينة أبو قير، بما يسهَّم في استعادة الجغرافيا التاريخية للإسكندرية.
 

وعن تطوير قِطاع التعليم، أوضح محافظ الإسكندرية أن جودة هذا القطاع شهدت تحسّنًا ملحوظًا من خلال خفض الكثافة الطلابية في الفصول من 90 طالبًا إلى 43 طالبًا. وجاء ذلك في إطار التوُّسع في عدد المدارس، الذي ارتفع إلى 2,909 مدرسة عام 2025 مُقارنة بـ 2,359 مدرسة في عام 2019.
وعن قِطاع التموين، كشف المحافظ عن تنفيذ حملات ميدانية مُكثفة أسفرت عن تحرير 16375 محضر، ورفع كفاءة 8 مكاتب تموينية لخِدمة المواطنين.
وكشف محافظ الإسكندرية عن أبرز المشروعات التي أسهمت في تحسين جودة الحياة بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروع إسكان "طلمبات الماكس" الذي ساهم في رفع مستوى معيشة نحو 1,075 فردًا من سكان منطقة كانت تُعد من المناطق ذات الخطورة الداهمة، وهو ما كان أحد العوامل التي أهلَّت الإسكندرية للفوز بجائزة سيول للمدن الذكية لعام 2025.
وفي جلسة نقاشية موسعة أدارها  محمد هنو، توجه أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية بأسئلتهم إلى محافظ الإسكندرية، مُقترحين رقمنة الخدمات بالمحافظة، وتطوير كباري المدينة، تحسين مواقف الأتوبيسات، وتطوير منظومة المخلفات. كما دعا هنو أعضاء الجمعية إلى دعم جهود المحافظ والمشاركة بالرأي. 
شهد الاجتماع حضور الجِهات التنفيذية للمحافظة، ومن الجمعية حضر د. عبد المنعم حافظ، والدكتور محمد محرم، نواب رئيس مجلس الإدارة، و هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و الدكتور محمد غتوري، مُستشار مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من المهندس محمد خالد مرسي، و المهندس كحمد عرفه، والمهندس مصطفى كرام، و نرمين مميش، وعدد من أعضاء الجمعية.

المستجدات التنموية الإنجازات التحوّل الرقمي الاستراتيجية جودة الحياة

