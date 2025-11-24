قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
تستمر على مدار العام.. رحلات عمرة بأسعار مخفضة بداية من شعبان المقبل

رحلات عمرة بأسعار مخفضة
رحلات عمرة بأسعار مخفضة
خالد يوسف

خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026 م، بوزارة التضامن الاجتماعي، كشفت الوزيرة مايا مرسي عن مفاجأة كبرى لضيوف الرحمن من الراغبين في أداء العمرة.. فما هي؟.

رحلات عمرة بأسعار مخفضة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن تنظيم رحلات عمرة بأسعار مخفضة ومتميزة بداية من شهر شعبان المقبل، على أن تستمر على مدار العام.

وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رحلات العمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ بأسعار مخفضة، وأن أول فوج من أفواج العمرة سيكون في أول شهر شعبان المقبل، أي بحلول يناير 2026. 

موعد الإعلان عن أسعار العمرة

كشف أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد الاعلان عن أسعار رحلات العمرة، التي أعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنظيمها في شهر شعبان المقبل.

وقال الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر الإعلان عن أسعار رحلات العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يجرى تيسير الرحلات في شهري شعبان ورمضان على سبيل التجربة المبدئية.

تقسيط قيمة رحلات العمرة

وقال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها جميع المقومات التي تمكنها من تنظيم رحلات عمرة، سواء في بنك ناصر أو الجمعيات الأهلية.

وأوضح عبد الموجود، أن بنك ناصر يُسهم في عملية تقسيط قيمة العمرة، مؤكداً أن هذه المقومات تخدم عمليات التعاقدات الخاصة بموسم الحج العام.

نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية

أُعلنت نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، والتي أسفرت عن اختيار 12 ألف حاج من بين المتقدمين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت مايا مرسي خلال المؤتمر الصحفي، أن إجراء القرعة تم إلكترونيا بالكامل عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

الاستعلام الفوري عن النتيجة عبر البوابة الموحدة للحج

أضافت الوزيرة، أن الوزارة وفّرت إمكانية الاستعلام الفوري عن النتيجة عبر البوابة الموحدة للحج أو الموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وكشف الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود، عن المستندات المطلوبة من الحجاج الفائزين بالقرعة، وجاءت كالتالي:

ـ أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام.

ـ فیش حج مميكن.

ـ تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على - موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

ـ شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات).

أسعار حج الجمعيات الأهلية هذا العام

جاءت أسعار حج الجمعيات الأهلية هذا العام كالآتي:

ـ المستوى الأولى 415 ألف جنيه.

ـ المستوى الثاني 262 ألف جنيه.

ـ المستوى الثالث 228 ألف جنيه.

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

اسعاف - أرشيفية

طالبة تقفز من الطابق الثالث بعد تعدي والدها عليها بالضرب بكرداسة

مديرية أمن القليوبية

كشف غموض وفاة طفلة في بنها.. شقيقها اعتدى عليه داخل منزلهما

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

