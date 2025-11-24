تستمر على مدار العام.. رحلات عمرة بأسعار مخفضة بداية من شعبان المقبل

خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026 م، بوزارة التضامن الاجتماعي، كشفت الوزيرة مايا مرسي عن مفاجأة كبرى لضيوف الرحمن من الراغبين في أداء العمرة.. فما هي؟.

رحلات عمرة بأسعار مخفضة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن تنظيم رحلات عمرة بأسعار مخفضة ومتميزة بداية من شهر شعبان المقبل، على أن تستمر على مدار العام.

وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رحلات العمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ بأسعار مخفضة، وأن أول فوج من أفواج العمرة سيكون في أول شهر شعبان المقبل، أي بحلول يناير 2026.

موعد الإعلان عن أسعار العمرة

كشف أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد الاعلان عن أسعار رحلات العمرة، التي أعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنظيمها في شهر شعبان المقبل.

وقال الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر الإعلان عن أسعار رحلات العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يجرى تيسير الرحلات في شهري شعبان ورمضان على سبيل التجربة المبدئية.

تقسيط قيمة رحلات العمرة

وقال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها جميع المقومات التي تمكنها من تنظيم رحلات عمرة، سواء في بنك ناصر أو الجمعيات الأهلية.

وأوضح عبد الموجود، أن بنك ناصر يُسهم في عملية تقسيط قيمة العمرة، مؤكداً أن هذه المقومات تخدم عمليات التعاقدات الخاصة بموسم الحج العام.

نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية

أُعلنت نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، والتي أسفرت عن اختيار 12 ألف حاج من بين المتقدمين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت مايا مرسي خلال المؤتمر الصحفي، أن إجراء القرعة تم إلكترونيا بالكامل عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

الاستعلام الفوري عن النتيجة عبر البوابة الموحدة للحج

أضافت الوزيرة، أن الوزارة وفّرت إمكانية الاستعلام الفوري عن النتيجة عبر البوابة الموحدة للحج أو الموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وكشف الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود، عن المستندات المطلوبة من الحجاج الفائزين بالقرعة، وجاءت كالتالي:

ـ أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام.

ـ فیش حج مميكن.

ـ تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على - موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

ـ شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات).

أسعار حج الجمعيات الأهلية هذا العام

جاءت أسعار حج الجمعيات الأهلية هذا العام كالآتي:

ـ المستوى الأولى 415 ألف جنيه.

ـ المستوى الثاني 262 ألف جنيه.

ـ المستوى الثالث 228 ألف جنيه.