وزيرة التضامن: نسقنا مع وزارات وجهات لضمان تأدية الحج في أفضل ظروف

تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة لضمان أن يتمكن حجاجنا من تأدية المناسك في أفضل الظروف.



قالت الدكتورة مايا مرسي، أن بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج، الإعداد لموسم الحج هذا العام مع نهاية موسم حج 1446 هجرياص، حيث عكف المجلس على التخطيط الجيد لموسم الحج حتى نستمر فى عهدنا بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والذين يستحقون منا بذل الجهد والتخطيط المرتكز على خبرات المؤسسة وتميزها فى مواسم الحج السابقة.

حج وزارة التضامن الاجتماعي



أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تعاقدنا على حافلات حديثة بموديلات جديدة لنقل الحجاج بين المشاعر والمناطق المقدسة، وتأمين أماكن إقامة قريبة من الحرم ومجهزة بكل الخدمات الأساسية، كما تم توفير وجبتي الإفطار والغداء يوميًا للحجاج فى مقار إقامتهم لضمان راحتهم.



أشارت إلى التنسيق والتعاون مع السلطات السعودية عبر بعثة الحج الرسمية لضمان استقبال حجاجنا وتوفير الدعم لهم منذ لحظة وصولهم الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.



وتابعت الوزيرة قائلة: ننسق ونتعاون مع وزارة الصحة لتوفير التطعيمات والإرشادات الصحية اللازمة قبل السفر وتوقيع الكشف الطبى للحجاج وإنشاء عيادات بمقر إقامة حجاجنا سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة لتوفير الرعاية الصحية لهم.

