سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«لاسفر لمن فوق 75 عاما بدون مرافق».. التضامن تكشف ضوابط حج الجمعيات

عادل نصار

قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم بوزارة التضامن الاجتماعي والرئيس التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إن اشتراطات موسم حج 2026 تسير في معظمها وفق تعليمات العام الماضي، مع تشديد خاص على الجوانب الصحية حرصًا على سلامة الحجاج.

وأوضح «عبد الموجود»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة اكسترا نيوز، أن الوزارة تولي هذا العام اهتمامًا أكبر بالحالات الصحية الحساسة، حيث سيخضع جميع الفائزين بالقرعة إلى كشف طبي شامل وإصدار شهادة طبية معتمدة لكل حاج، إلى جانب تسجيلهم على البوابة الموحدة للحج لمتابعتهم طوال فترة أداء المناسك، مع استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات ميدانية لمتابعة الحالات.

وأشار إلى وجود عدد من الحالات المرضية غير المسموح بسفرها حفاظًا على حياتها، ومنها: «أمراض التليف الكبدي المتأخر، والفشل الكلوي الذي يتطلب غسيلًا دوريًا، وأمراض القلب المتقدمة، والسمنة المفرطة، والزهايمر والصرع، بالإضافة إلى السيدات الحوامل في الأشهر الأخيرة». 

وفيما يتعلق بتقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، أكد «عبد الموجود» أن هذا العام شهد فرصة أعلى للفوز بالقرعة لهذه الفئات، بالإضافة إلى توفير غرف مخصصة لهم في الفنادق داخل الأراضي المقدسة، إلى جانب كراسي متحركة ومرافقين لمن يحتاج، حيث أتاحت الوزارة تسجيل حتى مرافقين اثنين بنفس نسب الفوز المعتمدة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أعلى درجات الدعم والمتابعة للحجاج لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة وميسرة.

