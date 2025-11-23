قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
حوادث

النيابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

إسلام دياب

قام المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني – المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية.

النيابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية

 شهد مراسم التوقيع المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي - الأمين العام المساعد، والمستشار هشام كمال - نائب مدير مركز التدريب القضائي، وفريق من أعضاء وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية يتقدمهم المستشار محمد عبد الراضي - مدير الوحدة.

ومن جانب المنظمة الدكتور  عادل عبد العزيز السن - مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس وحدة أنشطة القانون والتحكيم، و هشام بن حميدة - المراقب الداخلي، والدكتور عزام إرميلي- مستشار المنظمة ورئيس مجموعة الجوائز، و ليلى الشيخ - رئيس وحدة العلاقات العربية والدولية.

ومن المقرر أن تستهدف مذكرة التفاهم التي تأتي ضمن جهود وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد عبد الراضي، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات المعرفة العلمية والتقنية، والدراسات الفنية والأكاديمية والبحثية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ودعم الحوكمة، وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة لكل طرف، كما تهدف إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.

وفي ختام اللقاء تفضل الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.

يأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل في التحقيق الإداري ومكافحة الفساد، والمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة لتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون وصولاً للعدالة الناجزة؛ وذلك ضمن نهج النيابة الإدارية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي ترعاها الدولة المصرية.

النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

