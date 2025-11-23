الوطنية: لم نعتمد تنازل كمال الدالي عن جولة الاعادة في انتخابات النواب| اعرف السبب

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات طلباً من محمد كمال سعيد الدالي - المترشح عن الدائرة (الأولي) ومقرها قسم الجيزة - محافظة الجيزة باعتذاره عن عدم خوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲٥ ، المقدم في تمام الساعة ٣:٥٠ مساءً من يوم الثلاثاء الموافق .٢٠٢٥/١١/١۸

ونظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي هذا الطلب بجلسته المعقودة يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۵/۱۱/۲۱ ، وقرر عدم الاعتداد بالطلب لتقديمه بعد الميعاد المحدد قانوناً للتنازل عن الترشح والمعلن بالجدول الزمني للعملية الانتخابية واستمرار المترشح بجولة الإعادة المزمع إجراؤها بالخارج يومي ۱ و ۲۰۲۵/۱۲/۲ وبداخل جمهورية مصر العربية يومي ٣ و ٢٠٢٥/١٢/٤.