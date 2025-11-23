قرار عاجل بشأن محاكمة 10 متهمين في خلية لجان العمل النوعى

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية لجان العمل النوعى"، لجلسة 14 يناير للقرار السابق.

محاكمة 10 متهمين بخلية لجان العمل النوعى

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

ووجه للمتهمين جميعا انهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتي 19 يوليو 2020، بمحافظتي القاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب بان وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.