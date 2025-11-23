عمر هريدي ينسحب من الدفاع عن المتهم الأول في قضية رمضان صبحي| تفاصيل

أعلن عمر هريدي المحامي انسحابه من الدفاع عن المتهم الأول في قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز المتهمين فيها وآخرين بتزوير محررات رسمية بمعهد سياحة وفنادق بأبو النمرس.

وقال "هريدي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترك فريق الدفاع وإلغاء الوكالة عن المتهم الأول فى قضية التزوير الخاصة بلاعب كرة القدم".

ويمثل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في قفص محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد غدا الثلاثاء لاستكمال محاكمته في اتهامه و3 آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وقرر رئيس محكمة الجنايات أمس تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء مع حبس رمضان صبحي واستمرار حبس باقي المتهمين حيث أصيب اللاعب بصدمة فور صدور القرار خاصة أنه وصل إلى المحكمة صباحا وقابل مصوريه بابتسامة مرددا:"أنا معملتش حاجة وان شاء الله خير" لتنتهي الجلسة بخروجه "متكلبش" وسط مأمورية أمنية لنقله إلى محبسه في سيارة ترحيلات حيث تم اقتياده لمركز شرطة أبو النمرس ومنه إلى السجن المركزي بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين حيث أعلن دفاع اللاعب رمضان صبحي استعداده للمرافعة أمام هيئة المحكمة، إلا أنها قررت تأجيل القضية لحضور المحامي الأصيل للمتهم الأول.

وقبل الجلسة حضر عمر هريدي محامي المتهم الأول "يوسف" المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي وغادر قبل بدء الجلسة ليخرج عقب انتهاءها معلنا عن إصابته بحالة إرهاق وإعياء استدعت مغادرته وتوكيل زملاؤه لطلب تأجيل الجلسة لحين تماثله للشفاء فيما عبر أشرف عبد العزيز المحامي دفاع رمضان صبحي عن اندهاشه من حضور محامي المتهم ثم مغادرته مما عطل مرافعتهم أمام المحكمة.

وخلال الجلسة واجهت هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة المتهمون من بينهم اللاعب رمضان صبحي بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، كما سأل قاضي المحكمة لرمضان صبحي: بتشتغل إيه.. والأخير يرد: لاعب كرة قدم فأمرت بوضع اللاعب داخل قفص المحكمة أسوة بباقي المتهمين بالقضية كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الرابع بالقضية "وكيل لاعبين"، وتقديمه رفقة باقي المتهمين.