حوادث

انا بيه ابن بيه.. عمر هريدي كلمة سر في حبس رمضان صبحي ..فمن هو ؟

المحامي عمر هريدي
المحامي عمر هريدي
كتب محمد عبدالله :

أعلن عمر هريدي المحامي، عن انسحابه من الدفاع عن المتهم الأول في قضية رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز المتهمين فيها وآخرين ، بتزوير محررات رسمية بمعهد سياحة وفنادق بأبو النمرس.

وقال "هريدي" ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ترك فريق الدفاع وإلغاء الوكالة عن المتهم الأول فى قضية التزوير الخاصة بلاعب كرة القدم، وفي تلك السطور نوفر لكم معلومات عن المحامي عمر هريدي صاحب أشهر جملة “أنا بيه ابن بيه”.


من هو عمر هريدي
يبلغ عمره 75 عامًا، شغل منصب عضو مجلس البرلمان المصري دورتين متتاليتين من 2000 لـ 2010 عن مركز البداري في أسيوط وانضم في دورته الثانية إلى الحزب الوطني المنحل في 2011 وتولى عضوية أمانة الحزب.

في دورته الأولى في البرلمان شغل منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان ودورته الثانية كان وكيلًا عن اللجنة التشريعية والقانونية، وانضم إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي 2006.

وعمل "هريدي" عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين عام 2009 وأمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين عام 2020 وكيل النقابة العامة للمحامين، مثّل البرلمان المصري بالأمم المتحدة في 2008 خلال مؤتمر مكافحة الفساد.

واشتغل مستشارًا قانونيًا لنقابة الإعلاميين، ونادي الشمس الرياضي، والاتحاد العربي للدراجات النارية 2020، كذلك عمل محكمًا رياضيًا بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية، وحاليًا يشغل عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المنشئة بقرار رئيس الجمهورية، ووكيل النقابة العامة لمحاميين مصر، ويعمل كمحامي نقض ودستورية عليا حر.

وتقدم "هريدي" بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عن دائرة محافظة القاهرة واختار الرقم 11 وهو رمز الأسد، لكنه لم ينجح في الحصول على الأصوات الفوز المقررة، وقدم بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك 2021 وانسحب بعدها.

ومن أشهر الأحكام التي حصل عليها "هريدي" تلك الصادرة من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد كرة القدم التي أجريت 30 أغسطس 2016، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.

رمضان صحبي وأزمة الحبس
ويمثل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في قفص محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد غدا الثلاثاء لاستكمال محاكمته في اتهامه و3 آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وقرر رئيس محكمة الجنايات أمس تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء مع حبس رمضان صبحي واستمرار حبس باقي المتهمين حيث أصيب اللاعب بصدمة فور صدور القرار خاصة أنه وصل إلى المحكمة صباحا وقابل مصوريه بابتسامة مرددا:"أنا معملتش حاجة وان شاء الله خير" لتنتهي الجلسة بخروجه "متكلبش" وسط مأمورية أمنية لنقله إلى محبسه في سيارة ترحيلات حيث تم اقتياده لمركز شرطة أبو النمرس ومنه إلى السجن المركزي بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين حيث أعلن دفاع اللاعب رمضان صبحي استعداده للمرافعة أمام هيئة المحكمة، إلا أنها قررت تأجيل القضية لحضور المحامي الأصيل للمتهم الأول.

وقبل الجلسة حضر عمر هريدي محامي المتهم الأول "يوسف" المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي وغادر قبل بدء الجلسة ليخرج عقب انتهاءها معلنا عن إصابته بحالة إرهاق وإعياء استدعت مغادرته وتوكيل زملاؤه لطلب تأجيل الجلسة لحين تماثله للشفاء فيما عبر أشرف عبد العزيز المحامي دفاع رمضان صبحي عن اندهاشه من حضور محامي المتهم ثم مغادرته مما عطل مرافعتهم أمام المحكمة.

خلال الجلسة واجهت هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة المتهمون من بينهم اللاعب رمضان صبحي بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، كما سأل قاضي المحكمة لرمضان صبحي: بتشتغل إيه.. والأخير يرد: لاعب كرة قدم فأمرت بوضع اللاعب داخل قفص المحكمة أسوة بباقي المتهمين بالقضية كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الرابع بالقضية "وكيل لاعبين"، وتقديمه رفقة باقي المتهمين.

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
