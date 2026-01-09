وداعا للتحديثات.. شاومي توقف دعم HyperOS لهواتف شاومي وبوكو التالية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
تستعد شركة شاومي لإنهاء الدعم البرمجي بهدوء عن مجموعة كبيرة من هواتفها الذكية خلال عام 2026، ووفقا للجداول الزمنية المحدثة الصادرة عن الشركة، سيتوقف تقديم التحديثات البرمجية لـ 14 هاتفا من علامات Xiaomi وRedmi وPoco.

HyperOS 3 آخر تحديث المبني على أندرويد 15

تشمل قائمة شاومي مزيجا من الهواتف الرائدة، والأجهزة المتوسطة الأكثر مبيعا، إضافة إلى هواتف اقتصادية لا تزال تستخدم على نطاق واسع في العديد من الأسواق. 

وبعد انتهاء الدعم، ستصنف هذه الهواتف رسميا ضمن فئة نهاية العمر الافتراضي EoL، ما يعني التوقف الكامل عن:

- تحديثات نظام أندرويد

- إصدارات HyperOS الجديدة

- التحديثات الأمنية الشهرية

أبرز الهواتف المتأثرة

من بين الأسماء البارزة في القائمة Poco F5 وPoco F5 Pro، حيث من المتوقع أن يحصل الهاتفان على تحديث HyperOS 3 المبني على أندرويد 15، لكنه سيكون آخر تحديث رسمي لهما، وسيتوقف دعم Poco F5 بشكل نهائي بعد 9 مايو 2026.

كما تقترب هواتف شاومي الرائدة الأقدم من نهاية الدعم:

- Xiaomi 12 وXiaomi 12 Pro: انتهاء الدعم في مارس 2026

- Xiaomi 12T و12T Pro: حتى 13 أكتوبر 2026

- Xiaomi 12 Lite: حتى 1 يوليو 2026

هواتف Redmi وPoco المتوسطة والاقتصادية

سيتأثر أيضا عدد من هواتف Redmi المتوسطة والاقتصادية، من بينها:

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi 12C

Redmi 13C

Redmi A2 وA2+

أما سلسلة Poco X فلن تكون بمنأى عن القرار، حيث سيصل كل من Poco X5 وPoco X5 Pro 5G إلى نهاية الدعم في فبراير 2026.

هواتف Poco

ماذا يعني انتهاء الدعم للمستخدم؟

رغم توقف التحديثات، ستستمر هذه الهواتف في العمل بشكل طبيعي، ولن تتعطل التطبيقات أو يتوقف الجهاز فجأة، إلا أن المشكلة الأبرز تكمن في الأمان، إذ إن غياب التحديثات الأمنية يعني عدم إصلاح الثغرات الجديدة، ما قد يعرض البيانات الشخصية للخطر مع مرور الوقت.

إذا كان هاتفك من بين الأجهزة المذكورة وتعتمد عليه في تخزين معلومات حساسة أو استخدامات مهمة، فقد يكون الترقية إلى هاتف أحدث قبل انتهاء الدعم خيارا أكثر أمانا على المدى الطويل.

