قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء

خافيير
خافيير
أحمد البهى

ادان الممثل الاسباني خافيير بارديم الاوضاع في غزة، وذلك بحسب تقارير اجنبية.  

ووصف الممثل خافيير بارديم، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي «إبادة جماعية»، مؤكدًا رفضه التعاون مع أي جهات تدعم هذه السياسات.

وادت تلك التصريحات  الي  إدراج  أسم خافيير بارديم   بـ«القائمة السوداء» داخل شركة باراماونت،


وعلق خافيير علي هذا الامر بانه  وضوح لموقفه الأخلاقي، ولا يهتم العواقب المهنية المحتملة.

خافيير بارديم من مواليد 1 مارس 1969، ولد بجزيرة لاس بالماس. ينتمي لعائلة فنية؛ فجداه كانا ممثلين وكذلك أمه وأخته وأخوه أيضا. درس الرسم في الجامعة، وكان لاعب لرياضة الرغبي، وكان أحد لاعبي المنتخب الإسباني للرغبي. تزوج من الممثلة بينيلوب كروز، ولديهما طفلان. حصل على جائزة الأوسكار ﻷفضل ممثل مساعد عام 2008، عن دوره بفيلم (No Country for Old Men)، كما حصل على عدة جوائز جويا، وكذلك ميدالية الاستحقاق الذهبية في الفنون الجميلة بإسبانيا، ورُشح أكثر من مرة لجائزة الجلدن جلوب، منها أفضل ممثل درامي عام 2001 عن فيلم Before Night Falls.

الممثل الاسباني خافيير بارديم خافيير بارديم الممثل خافيير بارديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 51 مخالفة تموينية لردع الباعة والمحلات التجارية بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 215 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية

ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا علي 38 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد