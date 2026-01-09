بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء

ادان الممثل الاسباني خافيير بارديم الاوضاع في غزة، وذلك بحسب تقارير اجنبية.

ووصف الممثل خافيير بارديم، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي «إبادة جماعية»، مؤكدًا رفضه التعاون مع أي جهات تدعم هذه السياسات.

وادت تلك التصريحات الي إدراج أسم خافيير بارديم بـ«القائمة السوداء» داخل شركة باراماونت،



وعلق خافيير علي هذا الامر بانه وضوح لموقفه الأخلاقي، ولا يهتم العواقب المهنية المحتملة.

خافيير بارديم من مواليد 1 مارس 1969، ولد بجزيرة لاس بالماس. ينتمي لعائلة فنية؛ فجداه كانا ممثلين وكذلك أمه وأخته وأخوه أيضا. درس الرسم في الجامعة، وكان لاعب لرياضة الرغبي، وكان أحد لاعبي المنتخب الإسباني للرغبي. تزوج من الممثلة بينيلوب كروز، ولديهما طفلان. حصل على جائزة الأوسكار ﻷفضل ممثل مساعد عام 2008، عن دوره بفيلم (No Country for Old Men)، كما حصل على عدة جوائز جويا، وكذلك ميدالية الاستحقاق الذهبية في الفنون الجميلة بإسبانيا، ورُشح أكثر من مرة لجائزة الجلدن جلوب، منها أفضل ممثل درامي عام 2001 عن فيلم Before Night Falls.