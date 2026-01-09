لظروف خارجة عن إرادتنا.. أحمد سعد يعلن عن إلغاء حفله بالبحرين

أعلن الفنان أحمد سعد عبر خاصية الاستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن إلغاء حفله بدولة البحرين.

وعلق أحمد سعد قائلًا: جمهور البحرين وحشتونا وكنا فعلًا مستنيين نقابلكم يوم 15، وبنعتذر من قلبنا عن إلغاء الحفلة، كنا جاهزين ومتحمسين نكون معاكم، لكن للأسف في ظروف تنظيمية خارجة عن إرادتنا تمامًا منعت إقامة الحفل، زعلانين جدًا ووعد مني إنها تتعوض قريب جدًا.

وكان قد أطلق النجمان أحمد سعد وأصالة أحدث أعمالهما الغنائية المشتركة بعنوان «زي زمان»، والتي طُرحت رسميًا الآن على موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية الرقمية.

ويأتي الدويتو في إطار رومانسي يحمل طابعًا طربيًا مميزًا، أعاد للأذهان أجواء الأغاني الكلاسيكية بروح عصرية، ما زاد من حماس الجمهور منذ الإعلان عنه.

أغنية «زي زمان» من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد الصياد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور النجمين فور طرحها، خاصة أنها تجمع لأول مرة بينهما.