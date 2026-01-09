رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة

داخل مطعم مزدحم بالرواد وسط منطقة العجوزة تحول العشاء المليء بضحكات الأهل والأصدقاء إلى صرخات وهرج بعد سقوط مدير المطعم وسطهم غارقا في دمائه وبجواره عامل سابق يحمل سلاحا أبيض "كتر" بعدما غرسه في رقبته ثم زاد الأمر رعبا بعدما مرر الشاب الكتر على عنقه منهيا حياته ليسقط قتيلا بجوار مديره.

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة حيث وصل بلاغ إلى شرطة النجدة بهجوم شاب بسلاح أبيض على مدير مطعم بمنطقة العجوزة، انطلقت سيارة الدورية الأمنية في لحظة انتقال قوات قسم شرطة العجوزة لفحص البلاغ برفقتهم سيارات إسعاف.

مع وصول القوات كان المشهد بوجود جسدي شابين على الأرض بينهما عدة أمتار أحدهما يصارع الموت والآخر فارق الحياة تماما وتبين من التحريات أن الشاب الذي فارق الحياة كان يعمل في ذلك المطعم قبل أن يكتشف مديره تعاطيه لمخدر الآيس. في بادئ الأمر وجه له النصيحة بالإقلاع عن ذلك السم حتى لا يدمر حياته وعمله، لكنه استمر في التعاطي ومع تكرار تحذير المدير له انتهى الأمر برفده من العمل في المطعم.

يوم الجريمة مساء أمس الخميس توجه العامل إلى المطعم مرة أخرى وما أن شاهده المدير نهره على الحضور خشية افتعاله أزمة في المكان مؤكدا له أنه لم يعد من فريق العمل، ففاجأه الشاب بالهجوم عليه وبحوزته "كتر" مسددا له طعنة اخترقت رقبته وسقط غارقا في دمائه.

حاصر باقي العمال ورواد المطعم الشاب محاولين السيطرة عليه ليفاجئهم بغرس الكتر في عنقه عدة مرات حتى سقط أيضا مفارقا الحياة في الحال، وتم نقل مدير المطعم المصاب إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى وإيداع جثة المتهم ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.