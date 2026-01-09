قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

داخل مطعم مزدحم بالرواد وسط منطقة العجوزة تحول العشاء المليء بضحكات الأهل والأصدقاء إلى صرخات وهرج بعد سقوط مدير المطعم وسطهم غارقا في دمائه وبجواره عامل سابق يحمل سلاحا أبيض "كتر" بعدما غرسه في رقبته ثم زاد الأمر رعبا بعدما مرر الشاب الكتر على عنقه منهيا حياته ليسقط قتيلا بجوار مديره.

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة حيث وصل بلاغ إلى شرطة النجدة بهجوم شاب بسلاح أبيض على مدير مطعم بمنطقة العجوزة، انطلقت سيارة الدورية الأمنية في لحظة انتقال قوات قسم شرطة العجوزة لفحص البلاغ برفقتهم سيارات إسعاف.

مع وصول القوات كان المشهد بوجود جسدي شابين على الأرض بينهما عدة أمتار أحدهما يصارع الموت والآخر فارق الحياة تماما وتبين من التحريات أن الشاب الذي فارق الحياة كان يعمل في ذلك المطعم قبل أن يكتشف مديره تعاطيه لمخدر الآيس. في بادئ الأمر وجه له النصيحة بالإقلاع عن ذلك السم حتى لا يدمر حياته وعمله، لكنه استمر في التعاطي ومع تكرار تحذير المدير له انتهى الأمر برفده من العمل في المطعم.

يوم الجريمة مساء أمس الخميس توجه العامل إلى المطعم مرة أخرى وما أن شاهده المدير نهره على الحضور خشية افتعاله أزمة في المكان مؤكدا له أنه لم يعد من فريق العمل، ففاجأه الشاب بالهجوم عليه وبحوزته "كتر" مسددا له طعنة اخترقت رقبته وسقط غارقا في دمائه.

حاصر باقي العمال ورواد المطعم الشاب محاولين السيطرة عليه ليفاجئهم بغرس الكتر في عنقه عدة مرات حتى سقط أيضا مفارقا الحياة في الحال، وتم نقل مدير المطعم المصاب إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى وإيداع جثة المتهم ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة. 

النيابة العامة شاب يطعن مديره شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 51 مخالفة تموينية لردع الباعة والمحلات التجارية بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 215 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية

ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا علي 38 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد